Política Michelle Bolsonaro diz que a denúncia da Procuradoria-Geral da República é “pau de arara do século 21”

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Para a ex-primeira-dama, a denúncia ocorreu para "tentar disfarçar" a queda da aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Isac Nóbrega/PR (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro (PL), chamou a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), contra Jair Bolsonaro (PL) e outras 33 pessoas, de “pau de arara do século 21”.

“Estão tentando justificar tudo com base em uma delação que, aparentemente, foi obtida por meio de ameaças e práticas que mais se assemelham a uma tortura psicológica, um pau de arara do século XXI”, afirmou em entrevista ao Antagonista.

De acordo com a esposa do ex-presidente, o avanço nas investigações, que apuram a elaboração de um plano para um golpe de Estado, após a eleição de 2022, tem o intuito de “disfarçar” as pesquisas que apontam o crescimento da desaprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Essas coisas parecem surgir para tentar disfarçar as trapalhadas do governo”, disse. Para ela, o sistema judiciário do Brasil está “fragilizado” e nunca antes os direitos fundamentais foram “tão violados”.

“As ilegalidades cometidas estão sendo escancaradas ao mundo e podem trazer consequências. Meu marido é inocente. Não há e nem haverá nenhuma prova contra ele, porque elas não existem”, concluiu.

Denúncia contra Bolsonaro

A Procuradoria denunciou Jair Bolsonaro pelos seguintes crimes:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado

O relatório, de 272 páginas, apontou que Bolsonaro seria a liderança por trás da trama golpista para mantê-lo na Presidência da República, após a derrota na eleição de 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/michelle-bolsonaro-diz-que-a-denuncia-da-procuradoria-geral-da-republica-e-pau-de-arara-do-seculo-21/

Michelle Bolsonaro diz que a denúncia da Procuradoria-Geral da República é “pau de arara do século 21”

2025-03-01