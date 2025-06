Política Michelle Bolsonaro nega acordo com o governador do Distrito Federal para disputa ao Senado

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Posicionamento ocorreu após Ibaneis Rocha afirmar que as conversas com a ex-primeira-dama estariam avançando. (Foto: Agência Brasil)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou ter um acordo para concorrer ao Senado em 2026 em uma aliança com o governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB). Em postagem nas redes sociais, a presidente do PL Mulher afirmou que “decisões serão tomadas no tempo certo com responsabilidade, diálogo e transparência”, afastando os rumores de que sua candidatura já estaria sendo articulada nos bastidores da política local.

O posicionamento de Michelle veio à tona após um encontro entre ela, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Ibaneis Rocha, durante o aniversário do bispo evangélico JB Carvalho, ocorrido no início da semana. A presença conjunta dos três em um evento privado alimentou especulações de que uma aliança política estaria sendo construída, principalmente em torno da disputa por uma vaga no Senado nas eleições de 2026.

Após o encontro, o governador do DF afirmou ao portal Metrópoles que havia conversado com Michelle Bolsonaro sobre uma possível candidatura, e que, segundo ele, as conversas estariam “avançando”. No entanto, Michelle refutou essa versão dos fatos. “A foto publicada foi registrada em um momento de celebração pelo aniversário do Bispo JB, em sua casa, e não em uma reunião política (…) Não fiz, nem firmei, qualquer acordo para 2026″, escreveu a ex-primeira-dama em seu perfil nas redes sociais.

Apesar da negativa pública, o nome de Michelle já vem sendo ventilado há meses como uma aposta do PL para a disputa ao Senado, sobretudo por sua crescente visibilidade no meio evangélico e sua influência entre o eleitorado conservador. Em fevereiro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que a presidente do PL Mulher havia aceitado disputar o cargo. “O que eu lutei muito para ela aceitar foi o cargo no Senado, assim como meu filho. Ela deu sim, mas espero que ela venha”, afirmou Bolsonaro em entrevista ao Portal Leo Dias na última terça-feira (24).

Michelle não é o único membro da família Bolsonaro cogitado para o Senado em 2026. Como revelou a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, o vereador Carlos Bolsonaro deve disputar uma vaga por Santa Catarina, segundo aliados do PL. Outra possibilidade envolve o deputado Eduardo Bolsonaro: caso ele seja lançado como candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro deverá buscar a reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro, enquanto a segunda vaga no Estado seguirá em disputa dentro do próprio partido.

Em 2026, cada unidade federativa irá eleger dois senadores. (Com informações do jornal O Globo)

