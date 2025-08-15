Política Michelle Bolsonaro sobe o tom e chama Lula para o embate direto por eleitorado evangélico

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Ex-primeira-dama também centrou críticas no ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.(Foto: Reprodução)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro subiu o tom contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chamou o petista para o embate direto pelo público evangélico. Em publicação nas redes sociais do PL Mulher, segmento do partido presidido por ela, criticou a decisão do chefe do Palácio do Planalto de desistir de conquistar o eleitorado pentecostal.

“Não se brinca com Deus, nem com seu povo”, dizia o post. “Falta pureza de propósito.” Michelle condenou campanhas publicitárias que o governo chegou a encampar para se aproximar das igrejas, como Fé no Brasil, e disse que a única intenção do Executivo, que acabou frustrada, era angariar votos. Cotada para disputar o Senado em 2026 e até mesmo a Presidência, Michelle tem viajado o País como líder política do PL.

Michelle também centrou críticas no ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, que é a única ponte de Lula com os evangélicos. “Ministro, em vez de tentar se aproximar, tente discipular”, afirmou a ex-primeira-dama.

Negativa

Michelle desmentiu o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) após ele afirmar, em vídeo, que faria um churrasco durante visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar. Ela negou a informação e disse que o encontro teve caráter restrito e breve.

Em nota publicada nos stories do seu perfil no Instagram, Michelle disse que “tal evento (churrasco) não ocorreu” e que a visita de Zucco foi “breve e voltada exclusivamente a fins humanitários – e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa”.

“Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do presidente Jair Bolsonaro”, acrescentou a ex-primeira-dama.

O vídeo em questão, já apagado, mostrava o líder da oposição na Câmara segurando duas peças de carne e dizendo que prepararia uma refeição para Bolsonaro. “Agora eu vou lá fazer uma carne para ele, já que a picanha que esse aí prometeu não cumpriu. Vou lá fazer uma carne para o meu amigo, meu líder, nosso líder, Jair Bolsonaro”, disse Zucco, no vídeo, exibindo duas peças de carne.

O deputado faz uma menção, sem citar nome, à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda candidato em 2022, ao Jornal Nacional, da TV Globo. “O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha”, afirmou o petista na ocasião. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

