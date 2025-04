Política Michelle Bolsonaro terá esquema de segurança especial em ato na avenida Paulista neste domingo

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Michelle será uma das oradoras do evento e se recupera de uma cirurgia de troca de implantes de silicone nas mamas. (Foto: Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contará com esquema de segurança especial durante ato a favor da anistia dos presos do 8 de Janeiro, marcado para este domingo (6), na av. Paulista, em São Paulo. Michelle será uma das oradoras do evento e se recupera de uma cirurgia de troca de implantes de silicone nas mamas, por isso, a equipe da ex-primeira-dama planeja formar uma “bolha” para evitar aglomeração ao redor de Michelle.

A expectativa da organização, liderada pelo pastor Silas Malafaia, é de um ato maior que o do Rio. Segundo apuração do site Poder360, as provocações do deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP), que encabeçou o ato contra a anistia no último domingo, impulsionaram a mobilização do entorno de Bolsonaro. Nos bastidores, a oposição fala em levar 500 mil pessoas para a av. Paulista.

Michelle não participou da última manifestação bolsonarista em Copacabana no mês passado, já que estava de pós-operatório. Nessa semana, o PL Mulher, comandado pela ex-primeira-dama, lançou uma campanha com congressistas vestidas com uma camiseta branca com a escrita “Anistia já“.

Em um vídeo divulgado em seus perfis nas redes sociais, Michelle aparece usando uma camiseta branca com a frase “anistia já!”, escrita com batom. Outras bolsonaristas, como as deputadas Bia Kicis (PL-DF), Caroline de Toni (PL-SC) e Rosana Valle (PL-SP), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a mulher do pastor Silas Malafaia, Elizete Malafaia, a vice-governadora do DF Celina Leão (PP), e influenciadoras de direita também gravaram declarações usando a mesma vestimenta.

A estratégia adotada pelos bolsonaristas tem sido condensar a pauta em uma pessoa e um símbolo: a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos e um batom. A mulher ficou conhecida por pichar a frase “perdeu, mané” usando batom vermelho na estátua “A Justiça”, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante os atos golpistas do 8 de Janeiro, e está em prisão domiciliar desde o dia 28, por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

No vídeo, Michelle diz que, diferentemente do batom removido da estátua, “as marcas profundas causadas pela injustiça de homens” jamais serão apagadas. Outras frases de impacto como “o batom, que para eles é uma arma, para nós é um símbolo da renovação das nossas forças” e “o batom dará nova vida aos nossos lábios e de nossa boca sairão vozes que ecoarão mundo todo” também foram declamadas pelas oposicionistas. (Com informações do Portal360)



