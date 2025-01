Política Michelle vai representar Bolsonaro na posse de Donald Trump nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

A informação foi confirmada pelo próprio Bolsonaro. Além de Michele, os filhos Flávio e Eduardo também estarão presentes Foto: Isac Nóbrega/PR . (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

Após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, negar, nesta quinta-feira (16), a devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que queria ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a esposa dele, Michelle Bolsonaro, deve marcar presença no evento marcado para o próximo dia 20.

A informação foi confirmada pelo próprio Bolsonaro durante uma entrevista ao portal “Faroeste à Brasileira”, durante a tarde desta quinta-feira. Além dela, os filhos Flávio e Eduardo também estarão presentes.

“No sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. Minha esposa vai para lá, ela foi convidada e vai ter um tratamento bastante especial por conta da consideração que o presidente Trump tem para comigo”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente afirmou que já estava ajustando agendas com líderes internacionais para a próxima semana, antes de ter o pedido negado. Ao comentar a impossibilidade de viajar, Bolsonaro disse que Trump também gostaria de apertar a mão dele no dia da posse.

“Ele gostaria de apertar minha mão também, senão não teria me convidado. (…) É um evento de posse da maior democracia do mundo, do mais rico país do mundo. É o país bélico mais forte do mundo. (…) Acho que o Trump não vai ficar satisfeito, até pelos motivos do impedimento”, disse.

De acordo com ele – que se diz orgulhoso por ter recebido o convite do novo presidente dos Estados Unidos – a defesa dele deve recorrer da decisão de Moraes. “Lógico, não acabou ainda, tenho uma esperança muito pequena”, afirmou.

