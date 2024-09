Rio Grande do Sul Microempreendedores de cidades gaúchas atingidas pelas enchentes já podem consultar direito ao benefício estadual de R$ 1,5 mil

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Uma segunda parcela com o mesmo valor será depositada para quem atende às exigências. (Foto: EBC)

Microempreendedores individuais que atuam em municípios gaúchos sob estado de calamidade devido às enchentes de maio têm direito a receber R$ 1,5 mil do programa “MEI-RS Calamidades”, desde que atendam aos determinados critérios. A consulta ao benefício é feita digitando-se o número do CPF em página divulgada no site estado.rs.gov.br.

Dentre as exigências estão a de ter sua localização identificada geograficamente pelo sistema de mapeamento de áreas atingidas pelas enchentes e constar nas bases das Receitas Federal e Estadual (com CNPJ e CPF ativos). Não está incluído na iniciativa quem já foi beneficiado por outro programa estadual com a mesma finalidade.

O valor foi depositado no mês de julho, diretamente na poupança social da Caixa Econômica Federal de mais de 22 mil indivíduos que atendiam aos requisitos do programa. Naquela fase, foram investidos aproximadamente R$ 33 milhões, oriundos das doações feitas de forma solidária por pessoas físicas ou jurídicas através do pix “SOS Rio Grande do Sul”.

Quem ainda não retirou o valor pode movimentar o recurso por meio do aplicativo “Caixa Tem”. Ou comparecer a uma agência do banco estatal.

Os microempreendedores contemplados também têm direito a uma consultoria on-line, ministrada por equipe de profissionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), de Porto Alegre. Ao todo, são nove horas-aula por pessoa, abordando temas como plano de negócios, marketing, vendas, gestão de custos e formação de preços.

A participação na atividade é uma das exigências para quem pretende constar na lista de contemplados por uma segunda parcela de R$ 1,5 mil, que será oferecida posteriormente, via Banrisul. As inscrições estão abertas em portal.pucrs.br.

Invest RS

De acordo com convocatória publicada em 29 de agosto, o governo gaúcho divulgou por meio do site estado.rs.gov.br o link para o resultado da primeira fase do processo seletivo simplificado da Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Invest RS) para preenchimento de vagas do seu quadro de pessoal. A iniciativa inclui formação de cadastro de reserva.

Os candidatos classificados para a segunda fase estão sendo convocados para as entrevistas, que prosseguem até o dia 2 de outubro. Também foi publicado o resultado do processo seletivo simplificado para o cargo de assistente técnico, com listas de aprovados e de cadastro de reserva. A equipe de seleção está encarregada de em contato com os aprovados para informar os próximos passos.

(Marcello Campos)

