Microsoft vira sócia da Bolsa de Valores de Londres por quase 3 bilhões de dólares

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

A Microsoft disse que vai trabalhar com a Bolsa de Londres para criar uma plataforma de dados financeiros. (Foto: Reprodução)

A Microsoft vai comprar uma participação de 4% no London Stock Exchange Group (LSE), a Bolsa de Valores da capital britânica, no maior investimento já feito pela gigante de tecnologia no setor financeiro.

Pelo acordo, a Microsoft vai pagar US$ 2,8 bilhões pela participação acionária. E a Bolsa de Londres vai gastar a mesma quantia em serviços de armazenamento de nuvem da Microsoft pelos próximos 10 anos.

A parceria acelerará a migração das operações da LSE para a nuvem e permitirá o desenvolvimento de novos produtos e serviços, informou a empresa na segunda-feira.

A plataforma de trabalho da Bolsa de Londres, assim como seu serviço de mensagens usado por operadores, bancos e analistas, será integrado ao Microsoft 365 e ao Teams, informou a fabricante do Office. A Microsoft disse ainda que vai trabalhar com a Bolsa de Londres para criar uma plataforma de dados financeiros, para desenvolver análises e serviços usando a tecnologia de aprendizado de máquinas.

Sob o acordo, a plataforma de dados da LSEe sua infraestrutura migrarão para o Azure, o ambiente de nuvem da Microsoft, enquanto seus dados e análises farão interface com alguns aplicativos da Microsoft. A expectativa da Microsoft é gerar US$ 5 bilhões em receitas com parceria ao longo dos próximos 10 anos.

A transação se soma a uma tendência crescente de Bolsas de Valores e empresas de tecnologia firmarem parcerias. A Bolsa americana de ações de tecnologia Nasdaq tem acordo similar com a Amazon. E o CME Group, que opera a Bolsa de Chicago, tem parceria com a Alphabet, holding que controla o Google.

O acordo com a Microsoft também dá nova tração aos produtos que a Bolsa de Londres adquiriu ao comprar a Refinitiv por US$ 27 bilhões no ano passado. A Refinitiv é uma empresa que fornece notícias financeiras e dados do mercado, com mais de 40 mil instituições como clientes, muitos dos quais já são usuários dos serviços da Microsoft também.

Segundo o CEO da Bolsa de Londres, David Schwimmer, a parceria vai permitir que a Microsoft tenha acesso a uma infraestrutura de dados “que trabalha com praticamente todos os bancos e gestoras do mundo”.

Os gastos globais com dados e notícias do mercado financeiro aumentaram 7,4%, para um recorde de US$ 35,6 bilhões em 2021, de acordo com um relatório de abril da Burton-Taylor International Consulting.

“Estaremos gerando um crescimento de receita significativo nos próximos anos, acessando novos produtos e aprimorando nossas capacidades para os produtos existentes”, disse Schwimmer, em entrevista por telefone.

A Microsoft comprará sua participação de 4% na Bolsa de Londres de um consórcio formado pela Blackstone, Thomson Reuters e afiliadas do Canada Pension Plan Investment Board e do GIC de Cingapura, de acordo com o comunicado.

Scott Guthrie, vice-presidente executivo de nuvem e inteligência artificial da Microsoft, será nomeado diretor da Bolsa de Londres.

Consolidação de dados

Nos últimos anos, houve consolidação entre os maiores provedores de dados do setor financeiro. No ano passado, a S&P Global comprou a IHS Markit Ltd., enquanto a Deutsche Boerse, maior rival europeia da LSE, adquiriu uma participação majoritária na Institutional Shareholder Services, consultora de governança corporativa.

Não é a primeira vez que a Microsoft fecha um acordo de venda cruzada. Em 2018, investiu na Grab, com a empresa de carona concordando em adotar o Azure como sua plataforma de nuvem. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

