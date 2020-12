Brasil Miguel, Arthur, Heitor e Helena são os nomes mais registrados no Brasil em 2020

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Miguel, Arthur, Heitor e Helena foram os nomes mais registrados nos cartórios do Brasil em 2020, de acordo com levantamento do portal de Transparência do Registro Civil, da Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).

O ranking deste ano marcou o retorno dos nomes simples ao topo da lista, ultrapassando os nomes compostos. Enzo Gabriel era bicampeão, em 2018 e 2019, mas ficou de fora do top 10 neste ano.

Em 2018, os nomes compostos ocupavam cinco colocações do ranking nacional, tendência que se manteve em 2019, quando apareciam nas sete primeiras posições da lista de mais escolhidos.

Além de ser o nome mais registrado em 2020, Miguel também foi o mais utilizado na última década no Brasil. Arthur e Davi apareceram, respectivamente, em 2º e 3º entre 2010 e 2020.

De acordo com a Arpen, o levantamento reuniu dados de todos os 7.660 Cartórios de Registro Civil dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base de mais de 24 milhões de registros realizados na última década.

Os 10 NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2020

Miguel: 27.371

Arthur: 26.459

Heitor: 23.322

Helena: 22.166

Alice: 20.118

Theo: 18.674

Davi: 18.623

Laura: 17.572

Gabriel: 17.096

Gael: 16.667

Os 10 NOMES FEMININOS MAIS REGISTRADOS EM 2020

Helena: 22.166

Alice: 20.118

Laura: 17.572

Valentina: 12.653

Heloísa: 12.077

Maria Clara: 10.121

Sophia: 10.044

Maria Júlia: 10.023

Maria Eduarda: 9.856

Lorena: 9.414

Os 10 NOMES MASCULINOS MAIS REGISTRADOS EM 2020

Miguel: 27.371

Arthur: 26.459

Heitor: 23.322

Theo: 18.674

Davi: 18.623

Gabriel: 17.096

Gael: 16.667

Bernardo: 16.558

Samuel: 14.069

João Miguel: 12.746

Os 10 NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA (2010 a 2020)

Miguel: 321.644

Arthur: 287.886

Davi: 248.066

Gabriel: 223.899

Maria Eduarda: 214.250

Alice: 193.788

Heitor: 154.237

Pedro Henrique: 154.232

Laura: 153.557

Sophia: 147.579

