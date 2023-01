Política Mais de mil indígenas Yanomami em estado grave foram resgatados nos últimos dias, diz secretário

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Os indígenas são resgatados das comunidades onde vivem e levados ao posto de Surucucu e depois encaminhados para Boa Vista, capital de Roraima Foto: Divulgação Os indígenas são resgatados das comunidades onde vivem e levados ao posto de Surucucu e depois encaminhados para Boa Vista, capital de Roraima. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Equipes do Ministério da Saúde que atuam de forma emergencial em comunidades dentro da reserva Yanomami resgataram mais de mil indígenas em estado de saúde grave nos últimos dias. A estimativa é do secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, divulgada nesta terça-feira (23) em coletiva à imprensa em Boa Vista.

As equipes estão na reserva desde o dia 16 de janeiro para atuar frente à desassistência sanitária no território. Os indígenas sofrem, principalmente, com malária e com desnutrição grave, afirma Tapeba. “Nós acreditamos que mais de mil indígenas foram resgatados nesses últimos dias do território para não morrer”, afirmou. Em uma semana, o único hospital infantil do estado recebeu 29 crianças Yanomami doentes.

Os indígenas são resgatados das comunidades onde vivem e levados ao posto de Surucucu, uma unidade considerada de referência na região, mas que se resume a um barracão de madeira de chão batido e com estrutura precária. De lá, os quadros gravíssimos são encaminhados para Boa Vista.

O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami, disse que, só no domingo (22), foram resgatados 26 crianças e dois adultos foram resgatados durante a missão do Ministério da Saúde. O trabalho tem o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).

