Colunistas Milagres existem? A artista Irene Alves no seu livro “O Caminho” diz que sim

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

A artista plástica Irene Alves e o livro "O Caminho" que será lançado no dia 22 em Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (22), Porto Alegre terá o lançamento de um livro bem peculiar. A artista plástica Irene Alves conta que sofreu um acidente familiar com seu filho faz dez anos.

O primogênito, advogado, modelo fotográfico e ligado ao esporte sofreu um grave acidente. De lá para cá ela relata “se passaram nove anos. Ele ficou internado um ano no hospital Mãe de Deus entre a vida e a morte. Os médicos, a ciência não davam certeza de vida ao meu filho. Mas Deus foi maior. E é por isso que eu estou escrevendo esse livro que se chama ‘O Caminho’, para mostrar para as pessoas o quão grande é o amor de Deus por nós. Quando acontecem percalços grandes temos uma tendência a perder a fé. Eu consegui, com fé,que meu filho sobrevivesse e retomasse sua vida. E hoje os médicos que diziam não ter saída, dizem como eu que, depois do Guto, eu acredito em milagre”.

O lançamento do livro “O Caminho” será nesta quinta-feira, em Porto Alegre, no Boteco Cotiporã, na Rua Lima e Silva 325, no bairro Cidade Baixa, a partir das 19h30.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

