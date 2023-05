Geral Milhas perdidas: Brasileiros deixam de usar mais de 39 bilhões de pontos de cartões de crédito em apenas um ano

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

O volume de pontos desperdiçados pelos brasileiros daria para emitir 2,45 milhões de bilhetes de ida e volta entre São Paulo e Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução)

Brasileiros perderam 39,2 bilhões de pontos do cartão de crédito ao longo de 12 meses. O dado é do Banco Central (BC) e mostra dados de junho de 2021 a junho de 2022. O volume de pontos desperdiçados pelos brasileiros daria para emitir 2,45 milhões de bilhetes de ida e volta entre São Paulo e Rio de Janeiro.

O desperdício de milhas é um problema antigo dos clientes de cartão de crédito. Como muita gente não consegue acumular pontos suficientes ou não se organiza para converter as milhas, elas acabam expirando. Assim, o que era para ser uma grande vantagem dos cartões acaba se tornando um benefício vazio para muitos clientes.

O dado do BC mostra que o volume de milhas expiradas permitiria a emissão de 2,45 milhões de bilhetes de ida e volta com voos da Azul no mês de outubro de 2023 — período em que as passagens são oferecidas a partir de 16 mil pontos.

É como emitir uma passagem entre São Paulo e Rio para todos os habitantes de Guarulhos e São Gonçalo, as duas segundas maiores populações da Grande São Paulo e do Grande Rio.

Se a opção for para uma viagem para a América do Sul, os pontos vencidos permitiriam emissão de 806 mil bilhetes de ida e volta entre São Paulo e Buenos Aires pela Gol, que tem passagens a partir de 48 mil pontos para o mês de outubro. Também seria possível emitir 353 bilhetes entre o Rio de Janeiro e Londres pela Latam em novembro.

Para uma viagem ainda mais longa, a Emirates tem passagens ida e volta entre São Paulo e Tóquio a partir de 384 mil pontos para novembro. Nesse caso, é possível emitir pelo programa da Gol.

As pesquisas das passagens disponíveis foram feitas na tarde de 25 de abril. Os pontos necessários podem mudar conforme a demanda e oferta dos voos a critério das companhias aéreas.

Seis dicas

Para quem tem cartão de crédito com pontos, veja seis dicas para acumular mais pontos e evitar a perda das milhas:

– 1. Centralize os gastos em um cartão e o acúmulo de milhas em um programa ou companhia aérea. Assim, você tem mais chances de ter pontos suficientes para emitir as passagens;

– 2. Preste atenção ao vencimento dos pontos. Aproveite essa informação para se programar com as milhas e a próxima viagem;

– 3. Acompanhe as promoções do cartão de crédito e dos programas de pontos que podem oferecer bônus em transferências. Também há ofertas para a emissão de bilhetes com menos pontos;

– 4. Para emitir a passagem, procure voos na companhia e também nas aéreas parceiras que podem oferecer preços — em milhas — menores;

– 5. Se não tiver pontos suficientes para a emissão, avalie a possibilidade de comprar uma passagem com pontos e dinheiro;

– 6. Caso não queira emitir uma passagem aérea, os programas oferecem produtos e serviços. É possível emitir, por exemplo, vouchers para gasolina ou transporte por aplicativo, ou mesmo comprar itens do dia a dia, como roupas, utensílios de cozinha e até chocolate. As informações são da CNN.

