Mundo Militares procuram fuzileiros navais após helicóptero cair em floresta nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Os bombeiros da Califórnia auxiliam nas buscas. Foto: U.S. Marine Corps Os bombeiros da Califórnia auxiliam nas buscas. (Foto: U.S. Marine Corps) Foto: U.S. Marine Corps

Equipes de resgate estão procurando por cinco fuzileiros navais dos Estados Unidos encontrarem destroços do helicóptero militar em que estavam em Pine Valley, no sul da Califórnia. As informações foram divulgadas pela 3ª Ala de Aeronaves da Marinha americana nesta quarta-feira (7).

O helicóptero CH-53E Super Stallion foi “relatado como atrasado” na noite de terça-feira (6) na rota de uma base perto de Las Vegas para outra em San Diego, disse o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA.

Os socorristas vasculharam na manhã desta quarta o terreno difícil e lamacento em busca da aeronave, em meio a uma mistura de chuva e neve, de acordo com Cal Fire e o Departamento do Xerife do Condado de San Diego.

“Os fuzileiros navais estavam voando em um helicóptero CH-53E Super Stallion da Base Aérea de Creech para a Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais Miramar em 6 de fevereiro de 2024, quando a aeronave foi relatada como atrasada”, destacou a capitã Stephanie Leguizamon, da 3ª Ala de Aeronaves da Marinha.

Ela acrescentou que a Patrulha Aérea Civil também está envolvida na busca. O CH-53E é um helicóptero de carga pesada que pode levar tropas e equipamentos, transportando até 16 toneladas de carga, segundo a Marinha dos EUA.

Os fuzileiros navais a bordo da nave estão designados para o Esquadrão de Helicópteros Pesados 361, Grupo de Aeronaves Marítimas 16, informou Leguizamon.

Os ventos sopravam com rajadas de até 32 km/h na noite de terça-feira perto de Pine Valley, cerca de 64 km a leste da Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de Miramar. Os ventos provavelmente foram mais fortes em altitudes mais elevadas.

O radar indicava uma forte faixa de precipitação na área entre 22h e 4h, no horário local, com chuva nas altitudes mais baixas e neve nas altitudes mais altas.

Os bombeiros da Califórnia auxiliam nas buscas, disse o porta-voz do Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia de San Diego, Mike Cornette, à CNN.

Outros acidentes

Os helicópteros Super Stallion estiveram envolvidos em vários acidentes na última década, pelo menos dois deles com vítimas fatais.

Em 2016, 12 fuzileiros navais morreram quando dois helicópteros CH-53E colidiram durante um exercício noturno de treinamento no Havaí, um acidente que os investigadores militares atribuíram a um erro do piloto.

Dois anos depois, quatro tripulantes morreram quando um Super Stallion caiu durante uma missão de treinamento perto de El Centro, na Califórnia.

O resultado de outro incidente foi considerado um “milagre no mar”: 25 fuzileiros navais e marinheiros da Marinha sobreviveram quando um CH-53E caiu em 2014, quando tentava pousar em uma doca de transporte anfíbio no mar.

Militares procuram fuzileiros navais após helicóptero cair em floresta nos Estados Unidos

2024-02-07