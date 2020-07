Política Milton Ribeiro diz que assume o Ministério da Educação na quinta-feira com a participação virtual de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O presidente Jair Bolsonaro (E) ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro Foto: Reprodução/Facebook O presidente Jair Bolsonaro (E) ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse nesta terça-feira (14) via Twitter que tomará posse no cargo às 16h de quinta-feira (16), com participação virtual do presidente Jair Bolsonaro – que está isolado no Palácio da Alvorada desde o diagnóstico de Covid-19 na semana passada.

“Acabei de ser informado pela chefia do gabinete da presidência que minha posse se dará nesta quinta-feira às 16hs no Planalto. O presidente participará virtualmente”, escreveu Ribeiro. Ribeiro chegou na segunda-feira (13) à noite a Brasília. Questionado na ocasião sobre a data de sua posse, respondeu que isso dependia da Presidência da República.

Na chegada à capital federal, Milton Ribeiro também não quis se manifestar a respeito de um dos principais temas de educação em debate no Congresso, a proposta de prorrogação do Fundeb (Fundo de Financiamento da Educação Básica).

O Ministério da Educação está sem um titular empossado desde 18 de junho, quando Abraham Weintraub deixou a chefia da pasta. Desde então, a gestão temporária está a cargo do secretário-executivo, Antonio Paulo Vogel –que informou nesta terça-feira (14) que deixará o cargo após a posse de Ribeiro.

Antes de Milton Ribeiro, o presidente Jair Bolsonaro chegou a nomear o economista Carlos Alberto Decotelli para assumir o MEC. Decotelli não chegou a tomar posse, e a nomeação foi revogada depois de virem à público inconsistências em seu currículo.

O novo ministro

Milton Ribeiro é pastor da Igreja Presbiteriana de Santos e membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, cargo ao qual foi nomeado pelo próprio Bolsonaro em maio de 2019. O colegiado é subordinado à Secretaria-Geral da Presidência da República, comandada pelo ministro Jorge de Oliveira – que foi um dos apoiadores da sua indicação.

Formado em teologia e direito, Ribeiro também informa em seu currículo Lattes possuir um doutorado em Educação pela USP (Universidade de São Paulo) com uma tese sobre o calvinismo no Brasil.

Seu currículo acadêmico inclui ainda um mestrado em direito pela Universidade Mackenzie, instituição da qual é membro do conselho deliberativo, relator da Comissão de Assuntos Educacionais e foi vice-reitor entre 2000 e 2003.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política