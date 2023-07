Economia Minha Casa, Minha Vida: mudanças do programa beneficiam classe média

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Novas regras do Minha Casa Minha Vida podem impulsionar o mercado imobiliário.(Foto: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal colocou em vigor as novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O objetivo da iniciativa é aumentar o acesso da população ao crédito imobiliário e facilitar a aquisição de novos imóveis. Entre as principais mudanças, estão o aumento do valor máximo do imóvel a ser comprado, o acréscimo no subsídio para financiamento e a redução dos juros, que pode ser contratado nas agências do banco estatal e também nos correspondentes.

Para as famílias na Faixa 3, com renda mensal de R$ 4.400 a R$ 8.000, o custo do imóvel que pode ser adquirido aumentará de R$ 264 mil para R$ 350 mil em todo o território nacional. Já nas Faixas 1 (até R$ 2.640) e 2 (R$ 2.640,01 a R$ R$ 4.400), o valor dependerá da localização da unidade habitacional e ficará entre R$ 145 mil, para municípios com até cem mil habitantes, e R$ 190 mil ou R$ 264 mil, nos demais. Nas duas primeiras faixas, o limite anterior variava de R$ 130 mil a R$ 230 mil.

Os novos valores também incluem um aumento no subsídio, financiamento pago pela União por meio do programa habitacional, para complementação da compra do imóvel pelo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A quantia máxima passou de R$ 47.500 para R$ 55.000, de acordo com fatores populacionais, sociais e de renda, e funciona como um desconto dependendo do salário e a localização do imóvel. Famílias com menor poder de arrecadação terão direito a maiores subsídios. Dependendo do caso, governo pode chegar a financiar 95% do valor total.

Novas oportunidades

As atualizações do Programa Minha Casa, Minha Vida pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCGFTS) foram aprovadas pela setor. A MP Construtora, quer atua na região de Niterói e São Gonçalo avalia que as mudanças trazem mais benefícios e oportunidades para as famílias que buscam realizar o sonho da casa própria.

O CEO da MP Construtora, Bruno Murta, comemora a atualização das faixas. “As mudanças no Programa Minha Casa Minha Vida trazem uma nova perspectiva para as construtoras. Com subsídios aumentados, taxa de juros reduzida e maior valor dos imóveis financiáveis, estamos diante de uma oportunidade única para impulsionar o mercado e oferecer moradias de qualidade para mais famílias”, ressalta.

Para a Co-CEO da Construtora Cavazani, Cecília Cavazani, as medidas incentivam não só avanços do emprego e renda, mas também na arrecadação de tributos, o que beneficia toda a cadeia econômica e a maioria da população do Brasil. Por isso, há expectativa de aumento de vendas e também de crescimento na demanda.

Ainda sobre as mudanças no MCMV, a mentora financeira Silvia Machado afirma que, além de favorecer o setor de construção civil e a economia como um todo, as novas regras ampliarão ainda as possibilidades para os brasileiros que ainda não possuem imóvel próprio.

“Na faixa 3 do programa, por exemplo, a renda foi ampliada, e agora os trabalhadores com salários ou renda familiar entre R$ 4,4 mil a R$ 8 mil estarão inseridos no programa. Na faixa 2, na qual a maioria da população brasileira se encaixa (renda entre R$ 2.640,01 a R$ R$ 4.400 mensais) deverá crescer ainda mais a procura pelos imóveis”, explica Machado.

