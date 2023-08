Porto Alegre Minha Casa Minha Vida: Mutirão no Mercado Público de Porto Alegre encerra com mais de 15 mil cadastros

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Ao todo, 24 áreas de Porto Alegre foram inscritas no programa. Foto: Divulgação/PMPA Ao todo, 24 áreas de Porto Alegre foram inscritas no programa. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Habitação (Demhab) encerrou nesta sexta-feira (25), os atendimentos do mutirão do Minha Casa, Minha Vida no Mercado Público, em Porto Alegre, com 15.480 cadastros.

As solicitações para o programa federal de habitação continuam por meio do site do Departamento e também na sede do Demhab, na avenida Princesa Isabel, 1115, bairro Azenha.

“Queremos tranquilizar a população, uma vez que o fim desta ação presencial no Mercado Público não encerra o cadastramento. Ele pode ser feito on-line e, ainda, na sede do Departamento”, disse o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado.

Um calendário de mutirões, em todas as regiões do Orçamento Participativo, será divulgado para atendimento nas comunidades. Para a validação do cadastro é obrigatório ter NIS, CPF e documento com foto (digitalizado), entre outros.

Ao todo, 24 áreas de Porto Alegre foram inscritas no programa, sendo 15 delas municipais. O restante dos terrenos inscritos pertence à iniciativa privada e, também, do governo do estadual.

As subprefeituras das 17 regiões do Orçamento Participativo também estão aptas a auxiliar famílias que não tenham acesso à internet ou necessitem de algum outro tipo de atendimento.

Em caso de dúvidas, a pessoa deve entrar em contato pelos telefones (51) 3289-7291 ou (51) 3289-7293.

