Educação Ministério da Educação abre nesta terça-feira inscrições para 50 mil vagas remanescentes do Fies

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Programa oferece financiamento de mensalidades no ensino superior em universidades privadas Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Programa oferece financiamento de mensalidades no ensino superior em universidades privadas. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MEC (Ministério da Educação) abre nesta terça-feira (06) o período de inscrição para preencher 50 mil vagas remanescentes do Fies (Financiamento Estudantil). Os interessados deverão se inscrever pelo site http://fies.mec.gov.br/. O edital completo foi publicado no Diário Oficial da União em setembro.

As vagas remanescentes são aquelas que “sobraram” ao longo dos processos seletivos, seja por desistência dos candidatos ou por falta de documentação. No segundo semestre de 2020, 0 Fies havia ofertado 30 mil vagas para financiamentos.

O Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e, atualmente, possui duas categorias: a primeira, oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos. Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada para os estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

Poderá se inscrever o candidato que tenha feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010; tenha obtido média das notas igual ou maior que 450 pontos. Não tenha zerado na redação e tenha renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos.

Entidades do ensino superior privado têm afirmado que a pandemia poderá impactar no aumento da evasão escolar, devido à falta de emprego e diminuição de renda dos alunos matriculados ou das suas famílias.

Outro fator que ameaça o setor é o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio. Previsto para novembro, as provas serão realizadas em janeiro e fevereiro de 2021, com resultados divulgados em março. A alteração no cronograma poderá atrasar o ingresso de 3,5 milhões de universitários no ensino superior privado, de acordo com um levantamento da Abmes.

A estimativa se refere ao número de estudantes que se inscrevem no Enem de olho na nota de desempenho. Além de permitir a disputa de vagas em universidades públicas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Enem é usado nas instituições particulares como forma de vestibular, para concessão de bolsas de estudo, ou descontos progressivos nas mensalidades. Para concorrer às bolsas do Fies, também é preciso ter feito o exame a partir de 2010.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação