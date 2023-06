Geral Ministério da Educação aumenta para 60 mil reais o limite máximo do Fundo de Financiamento Estudantil para os cursos de Medicina de todo o País

15 de junho de 2023

O aumento havia sido anunciado pelo ministro Camilo Santana (PT) no início do mês. (Foto: Pablo Valadares/Agência Câmara)

O Ministério da Educação aumentou para R$ 60 mil o limite máximo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para os cursos de Medicina de todo o País. O aumento havia sido anunciado pelo ministro Camilo Santana (PT) no início do mês, e foi oficializado em resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira (14).

Anteriormente, estudantes de medicina podiam financiar até R$ 52,8 mil por semestre, mas o valor era considerado baixo. “Alunos queriam abandonar o curso porque as mensalidades estavam muito acima do que eles poderiam pagar às universidades”, justificou o ministro em postagem publicada há cerca de duas semanas.

Assim como anunciado anteriormente por Camilo Santana, o novo teto de financiamento para Medicina será válido tanto para quem já está na graduação, quanto para futuros alunos. Para os demais cursos, o limite semestral do Fies permanece em R$ 42.983,70.

Tem direito a solicitar o Fies todos os estudantes com renda familiar per capita entre um e três salários mínimos. É preciso também ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação.

Processo seletivo

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), abrirá as inscrições do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2023 durante o período de 4 a 7 de julho. Os interessados em participar devem se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior – Fies. As regras e os procedimentos para o processo seletivo foram divulgados no Diário Oficial da União, por meio do Edital nº 8/2023.

Para participar do processo seletivo do Fies, referente à segunda edição de 2023, é necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, com nota válida até o momento anterior à abertura das inscrições para o processo seletivo para o segundo semestre de 2023 do Fies, e tenha obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos, bem como ter tirado nota superior a zero na redação e não tenha participado do Enem na condição de treineiro – candidato que não concluiu o ensino médio e participa do Exame para fins de autoavaliação. Outra condição para se inscrever no Fies é possuir a renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos.

Inscrição

Para se inscrever, o candidato precisa ter o cadastro no Login Único do Governo Federal e criar uma conta no gov.br. Caso já tenha o cadastro, basta que o interessado realize o login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha. As inscrições para o Fies são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, no Portal Único de Acesso.

No momento da inscrição, o candidato deve informar no sistema: número do CPF; e-mail pessoal válido; nomes dos membros familiares, bem como o CPF de cada membro, com idade igual ou superior a 14 anos, data de nascimento e, se for o caso, a renda bruta mensal de cada componente do grupo familiar.

Além disso, também é obrigatório informar os parâmetros que definem o grupo de preferência, por meio de pesquisa no sistema de seleção do Fies, devendo escolher o estado, o município e a nomenclatura do curso. A ordem de prioridade das três opções de curso também deve ser informada, bem como turno, local de oferta, instituição de educação superior, entre outras exigências solicitadas no âmbito do sistema.

Durante o período de inscrição, o candidato poderá alterar a sua opção de grupo de preferência, bem como efetuar o seu cancelamento. A classificação no processo seletivo do Fies será realizada com base na última alteração efetuada e confirmada no sistema. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do MEC.

