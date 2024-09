Geral Ministério da Educação aumenta teto para financiar curso de Medicina pelo Fies

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Ministério da Educação (MEC) anunciou uma série de atualizações no Fundo de Financiamento Estudantil. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Educação (MEC) anunciou uma série de atualizações no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), visando melhorar o acesso e as condições de financiamento para estudantes universitários em todo o País. Entre as mudanças, destaca-se o aumento do teto de financiamento para cursos de Medicina, que agora é de R$ 60 mil, uma elevação significativa em relação ao valor anterior de R$ 52,9 mil. Essa alteração vem em resposta às necessidades dos estudantes dessa área, considerada uma das mais concorridas e com maior demanda no cenário educacional.

O processo de inscrição no Fies também recebeu melhorias, com a introdução da possibilidade de os candidatos selecionarem até três opções de curso ou região de interesse. Essa flexibilização tem o objetivo de tornar o sistema mais adaptável às preferências e necessidades dos estudantes, ampliando as chances de obtenção do financiamento.

Além disso, o MEC retomou os processos seletivos para o preenchimento de vagas remanescentes e lançou uma campanha de renegociação de dívidas. Essa iniciativa resultou na renegociação de 352 mil contratos, representando um montante de aproximadamente R$ 16 bilhões. Com a extensão do prazo para adesão ao programa Desenrola Fies até 31 de dezembro, espera-se que mais estudantes possam se beneficiar da oportunidade de regularizar suas dívidas com condições facilitadas, incluindo descontos de até 99%.

As medidas fazem parte de um esforço contínuo do governo para fortalecer o Fies como ferramenta de inclusão educacional, garantindo que um número maior de brasileiros possa acessar o Ensino Superior.

Desenrola Fies

Em outra frente, o prazo para adesão ao Desenrola Fies, programa do governo federal que facilita a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terminaria no último dia 31, mas foi prorrogado para o dia 31 de dezembro deste ano. Desta forma, os estudantes terão prazo maior para quitar o valor devido. Os descontos podem chegar até 99%.

É um programa que oferece condições especiais, incluindo descontos para estudantes inscritos no Cadastro Único. Estudantes com dívidas em contratos firmados até 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023 podem solicitar a renegociação.

O Fies é gerido pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O programa é responsável por financiar estudantes em cursos superiores de instituições privadas.

“As condições variam de acordo com o tempo de inadimplência e se o estudante pertence a uma família inscrita no Cadastro Único até 30 de junho de 2023 ou foi beneficiário do Auxílio Emergencial 2021″, diz o governo.

Estudantes com dívidas em atraso há mais de 360 dias e inscritos no Cadastro Único ou beneficiários do Auxílio Emergencial podem obter descontos de: 92%, se o atraso for entre 360 dias e cinco anos; e de 99%, se o atraso for superior a cinco anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/ministerio-da-educacao-aumenta-teto-para-financiar-curso-de-medicina-pelo-fies/

Ministério da Educação aumenta teto para financiar curso de Medicina pelo Fies

2024-09-18