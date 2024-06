Educação Ministério da Educação reabre inscrições do Enem para os estudantes do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

Foram registradas 259.936 inscrições no Rio Grande do Sul durante o período regular, entre os dias 27 de maio e 14 de junho. (Foto: Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reabriram o sistema do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 para inscrições de estudantes do Rio Grande do Sul. O período extra teve início às 9h (horário de Brasília) desse domingo (16) e se encerrará às 23h59min da próxima sexta-feira (21). Neste ano, todos os moradores do Estado têm direito à isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 85. As medidas excepcionais foram tomadas em virtude das enchentes que ocorreram no RS.

O Ministério da Educação informou ainda que avalia a necessidade de aplicação das provas em uma nova data para os participantes do Estado.

Inscrição

Para realizar a inscrição, é necessário acessar a Página do Participante com o login único do Gov.br. Quem não lembra a senha da conta pode recuperá-la a partir das orientações da própria plataforma. O portal do Inep conta com uma página em que é possível encontrar as principais orientações para os participantes do Enem. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame.

Acessibilidade

A Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep garante atendimento e recursos de acessibilidade em todos os exames e avaliações que o Instituto aplica. Os participantes devem fazer as solicitações durante o ato da inscrição. O prazo para os pedidos também se encerra no dia 21 de junho.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, por exemplo o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

