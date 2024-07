Economia Ministério da Fazenda entra na “disputa dos memes” com Divertidamente e reforma tributária

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Post da Fazenda ocorre em um momento em que se tornaram hits nas redes sociais memes com trocadilhos com o nome do ministro Fernando Haddad. (Foto: Reprodução/X)

O Ministério da Fazenda entrou na “disputa dos memes” nas redes sociais e fez uma postagem no X com os personagens do franquia hollywoodiana Divertidamente 2 e um texto sobre a reforma tributária.

O filme Divertidamente 2 é um dos maiores sucessos de bilheteria do ano. A essência da história, assim como a do primeiro filme, é explorar os diversos papeis de emoções específicas na mente de uma menina.

Cada emoção é um personagem, com suas características próprias. As emoções do primeiro filme eram: Raiva, Nojinho, Medo, Alegria e Tristeza. No filme 2, com a menina se tornando adolescente, entram novos personagens, como Ansiedade e Tédio.

Com o sucesso do filme, se tornaram comuns também os memes brincando com as emoções. O post dessa quarta-feira (17) do Ministério da Fazenda diz:

“Um mix de emoções envolveu todos os brasileiros com a grande conquista da #ReformaTributária após 40 anos. O Brasil agora terá um sistema tributário simples e justo! Fique por dentro”, escreveu o governo.

Na semana passada, a Câmara aprovou o primeiro projeto de regulamentação da reforma. A reforma em si havia sido aprovada no ano passado. Entre outros pontos, a reforma:

* simplifica impostos já existentes, unificando 5 tributos sobre o consumo em apenas dois (um federal, um estadual);

* cria uma alíquota única para os impostos sobre consumo, facilitando o pagamento e dando transparência à cobrança;

* acaba com a cumulatividade, ou seja, não haverá pagamento de imposto sobre imposto;

* abre isenção para produtos considerados essenciais, como a carne;

* a reforma não aumenta nem diminui a carga tributária total, segundo o governo.

“Disputa dos memes”

O post da Fazenda ocorre em um momento em que se tornaram hits nas redes sociais memes com trocadilhos com o nome do ministro Fernando Haddad.

Os memes apontam Haddad como “Taxad”, se referindo a uma eventual prática do ministro de taxar os diversos setores com novos impostos.

O nome é uma referência a projetos propostos pelo governo e votados pelo Congresso para reduzir o déficit público e reorganizar o sistema de impostos no Brasil, como a reforma tributária e a taxação de compras de até US$ 50 em sites internacionais, como Shein e Shopee.

As críticas miram as tentativas do ministro de equilibrar as contas do governo e cumprir a meta fiscal por meio do aumento da arrecadação com impostos, em vez de focar na revisão e corte de gastos.

O apelido “Taxad” ganhou força após os desdobramentos da votação da reforma tributária, que pode aumentar as alíquotas cobradas sobre produtos e serviços (embora reduza e até zere para outros, como os alimentos da cesta básica).

Embora esteja sendo discutida e votada agora, a reforma tributária só entraria em vigor a partir de 2026, e gradualmente até 2033. A taxação de compras internacionais de até US$ 50, por outro lado, virou lei no fim de junho.

O termo “Taxad” ficou entre os assuntos mais comentados do X na terça-feira (16). Diversos memes usam fotos do ministro em imagens manipuladas de cartazes de filmes e capas de discos.

Um deles foi reproduzido em telão da Times Square, um dos pontos mais famosos de Nova York. A montagem o chama da “Taxa Humana”, em referência ao herói Tocha Humana.

2024-07-17