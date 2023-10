Mundo Ministério da Justiça do Brasil vai montar uma estrutura de atendimento exclusiva para resgatados de Gaza

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Aeronave da FAB está em Cairo, no Egito, à espera de autorização para resgatar brasileiros e outros cidadãos da Faixa de Gaza. (Foto: Divulgação/FAB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai montar uma estrutura de acolhimento no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, para atender os brasileiros e palestinos que aguardam resgate na Faixa de Gaza.

Assim que chegar ao Brasil, o grupo será informado sobre abrigo, documentação e alimentação. Também vão receber apoio médico e psicológico.

Neste momento, o Brasil trabalha para retirar 32 pessoas da região mais crítica do conflito entre Israel e Hamas. São 26 brasileiros.

O procedimento de repatriação é padrão nesse tipo de caso para impedir a separação das famílias. Pedidos de refúgio para quem precisar podem ser protocolados assim que o grupo desembarcar.

A vinda desse grupo que está na Faixa de Gaza ainda não tem data para acontecer por conta do impasse sobre a abertura da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

Um avião da presidência que estava em Roma aguardando autorização para repatriar o grupo de brasileiros e palestinos pousou no Egito com ajuda humanitária para enviar a Gaza. A aeronave vai ficar no Cairo para aguardar a chegada dos civis.

Veja mais informações sobre as pessoas que pediram a repatriação:

* Núcleo Shahed Al – Banna:

Shaed Al-Bana tem 18 anos é de família palestina e mora há um ano e meio em Gaza. Ela está com a irmã, Shams, de 13 anos e a avó, Jamila, de 64 anos.

A jovem tem feito vídeos mostrando o conflito e relatando como está a espera pela repatriação.

* Família Bader:

Noura Bader, de 37 anos, está com o esposo Monir de 38 anos e os 3 filhos do casal.

A família Bader já morou em São Paulo como refugiados e têm cidadania brasileira. O filho mais novo do casal, Mohamed, de 4 anos, nasceu no Brasil. Em fevereiro deste ano, eles decidiram voltar à Palestina

No ano passado, Noura Bader foi retratada pelo artista Eduardo Kobra num mural em frente ao Museu da Imigração, na zona leste de São Paulo. O artista registrou 8 migrantes e refugiados para celebrar a diversidade étnica.

* Mahmoud Alhaloub, de 40 anos.

* Ahmed Alajrami, de 43 anos.

* Núcleo bebê Aylin:

A bebê Aylin, de 8 meses está com os pais. A mãe Reem Said Rabbe, de 28 anos e o pai, Ramadan Hassan Abdou, de 29 anos.

A criança ficou doente e a família recebeu ajuda do governo brasileiro com fraldas, leite e remédio.

“Recebemos essa doação do governo do Brasil, Ayla tava muito doente, a gente agradece muito”, disse Reem Said Rabbe.

* Mulheres com filhos:

Também estão em Khan Younes três mulheres sozinhas com os filhos. Uma delas de 47 anos, com dois filhos de 10 e 12 anos, outra de 25 anos, com um filho de 1 ano, e uma terceira de 35 anos, com três filhos de 12, 10 e 19 anos.

* Núcleo Hasan:

O Brasileiro Hasan Rabbe, 32 anos, está com a família. A esposa de 26 anos, e as duas filhas de 6 e 3 anos de idade.

A família mora em São Paulo e foi para a Faixa de Gaza para visitar a família de Hasan, poucos dias antes da ação do grupo terrorista Hamas.

Hasan, assim como Shahed, tem compartilhado a vida em Gaza desde que começou o conflito na região, ele relata que estão sem água e sem luz.

” As crianças estão com medo… Não há previsão para abrir a fronteira, não tem previsão também quando a gente vai sair daqui. Não sabemos se vamos sair vivos ou em caixões”, disse em uma gravação.

