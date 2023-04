Brasil Ministério da Saúde amplia público de vacina bivalente contra a covid

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

O Ministério da Saúde distribuiu cerca de 27 milhões de doses da vacina bivalente para o País. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde vai ampliar o público que pode receber a dose da vacina bivalente contra a covid. A partir deste sábado, pessoas com idade entre 12 e 59 anos com comorbidades poderão ser vacinadas. O Ministério da Saúde recomenda o imunizante para quem já recebeu ao menos duas doses de vacinas do esquema primário.

A estimativa é que 9 milhões de pessoas se encaixem neste novo grupo, com cerca de 20 tipos de comorbidades. Cerca de 7 milhões de idosos e pessoas do grupo prioritário, como indígenas e gestantes, já receberam a vacina ambivalente.

A inclusão desse grupo se soma ao público prioritário que pode receber as doses da vacina bivalente. A nova recomendação é baseada na orientação do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização, da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para receber a dose da vacina bivalente a pessoa deve respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida. Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose em atraso, pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar, mesmo que não esteja no grupo prioritário.

O Ministério da Saúde distribuiu cerca de 27 milhões de doses da vacina bivalente para o país. O envio de imunizantes ocorre a partir do avanço da vacinação e da capacidade de armazenamento dos estados e municípios. O governo de São Paulo anunciou que já tem um plano para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. O estado pretende imunizar esse grupo, com uma dose, em três semanas, desde que o Ministério da Saúde forneça as doses do imunizante ou autorize a compra diretamente com a fabricante, no caso a Pfizer.

Na última semana, o Brasil chegou à marca de 700 mil vítimas fatais da doença.

Veja a relação de comorbidades elencadas para vacinação com a vacina bivalente:

– Arritmias cardíacas;

– Cardiopatias congênita no adulto;

– Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

– Diabetes mellitus;

– Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

– Doença hepática crônica;

– Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares;

– Doença renal crônica;

– Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves;

– Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

– Hipertensão arterial estágio 3;

– Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;

– Insuficiência cardíaca (IC);

– Miocardiopatias e Pericardiopatias;

– Obesidade mórbida;

– Pneumopatias crônicas graves;

– Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

– Síndromes coronarianas;

– Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas;

– Valvopatias.

2023-04-01