Brasil Ministério da Saúde analisa 86 medicamentos com “deficiência no mercado”

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

A avaliação do ministério é de que as dificuldades envolvendo o abastecimento são motivadas por outros fatores além dos preços, incluindo questões globais. Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde analisa uma lista de 86 medicamentos que enfrentam “deficiência no mercado”, segundo informou em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (22). A relação desses medicamentos não foi divulgada até o momento.

“O Conasems colaborou conosco e encaminhou uma lista de 126 medicamentos, fora outras listas que também nós estamos recebendo das sociedades, das associações, para nos apoiarem, para realmente poderem nos ajudar e mostrar aquilo que está com mais deficiência no mercado. Dentre essa lista, batendo todas as listas, comparando, de 126 a gente conclui 86 medicamentos”, explicou a secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde, Sandra de Castro Barros.

A pasta também informou que os estoques de contraste iodado devem ser recompostos no final de setembro deste ano. No último dia 13, o ministério publicou uma orientação para que o uso de contraste iodado para exames e procedimentos médicos seja racionalizado “até que o fornecimento do insumo seja normalizado”.

“Nós orientamos, de forma técnica, a priorização de procedimentos de pacientes com maiores riscos e em condições clínicas de urgência/emergência; evitar desperdícios que possam vir a ocorrer e considerar a utilização de outros métodos diagnósticos em substituição aos procedimentos”, afirmou a secretária de Atenção Especializada à Saúde do ministério, Maíra Botelho, sobre a racionalização.

A avaliação do ministério é de que as dificuldades envolvendo o abastecimento de medicamentos e insumos são motivadas por outros fatores além dos preços, incluindo questões globais.

Segundo o secretário-executivo da pasta, Daniel Pereira, algumas das ações que têm sido tomadas pelo Ministério da Saúde envolvem a vistoria de preços não correspondentes aos praticados, a coibição de práticas anticoncorrenciais e a liberação de impostos.

