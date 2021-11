Saúde Ministério da Saúde assina a compra de 100 milhões de doses da Pfizer para 2022

Contrato foi assinado pelo ministro Marcelo Queiroga em evento na cidade de Salvador

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga assinou, nesta segunda-feira (29), o contrato para a compra de 100 milhões de doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer para 2022.

A assinatura do acordo foi feita em um evento no Hospital Matargão Gesteira, em Salvador, na Bahia. Estavam presentes a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Díez, o ministro da Cidadania, João Roma, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e outras autoridades.

No último dia 18, o Ministério da Saúde pediu R$ 1,4 bilhão ao Ministério da Economia em suplementação de verba para essa aquisição. O Ministério da Saúde corria para conseguir doses para imunizar as crianças brasileiras de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19.

Fontes do Ministério consideram que a produção da vacina da Pfizer feita especialmente para a faixa etária dos 5 a 11 anos ainda é “baixa”. A dose especial é de 10 microgramas. Para as pessoas maiores de 10 anos, a dose é de 30 microgramas. A Pfizer pediu à Anvisa para vacinar crianças desse grupo no último dia 12 de novembro.

Até o momento, a vacina Comirnaty, desenvolvida pela Pfizer/BioNTech é a única com registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação em jovens com idade entre 12 e 18 anos, e com dose de reforço prevista em bula para o público acima de 18 anos de idade.

