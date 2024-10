Saúde Ministério da Saúde determina auditoria no sistema de transplantes do Rio de Janeiro após seis pacientes serem infectados por HIV

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

De acordo com a pasta, o erro aconteceu nos testes que são realizados antes da autorização do transplante. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde afirmou nessa sexta-feira (11) que determinou uma auditoria urgente pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denusasus) no sistema de transplantes do Rio de Janeiro, além da apuração de eventuais irregularidades. A decisão ocorre após o Ministério da Saúde ser notificado sobre a contaminação de seis pacientes após transplantes.

De acordo com a pasta, o erro aconteceu nos testes que são realizados antes da autorização do transplante. O laboratório contratado pela Fundação Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, para o atendimento ao programa de transplantes é privado e será interditado a pedido do Ministério da Saúde.

Até o momento houve a confirmação de infecção por HIV de dois doadores e seis receptores que tiveram teste positivo. De acordo com a Saúde, “a situação está sendo tratada com extrema seriedade, visando cuidar dos pacientes e suas famílias e preservar a confiança da população nesse serviço essencial”.

Além da auditoria e da interdição do laboratório, a pasta determinou que todos os doadores de órgãos do Estado do Rio de Janeiro fosse feita pelo Hemorio, e que todo o material de todos os doadores de órgão sob responsabilidade do laboratório fosse retestado para identificar possíveis novos resultados equivocados.

A pasta determinou ainda atendimento especializado para os pacientes receptores de transplantes de órgãos dos doadores infectados.

Crise nos transplantes: Amostras reservas do Hemorio indicaram HIV positivo de transplantados, diz secretária estadual de saúde sobre infectados

Em evento do G7 na Itália, a ministra Nisia Trindade gravou um vídeo tratando de medidas que serão adotadas após a revelação do caso. Uma delas é a interdição cautelar do laboratório PCS Lab Saleme e a retestagem de todo material que havia sido inicialmente testado por esse laboratório

“Até o momento, tivemos a confirmação de que dois doadores tiveram novo teste positivo para HIV e seis receptores também tiveram testes positivos para HIV”, afirmou a ministra. “Outra medida é o encaminhamento de todos os testes do Rio de Janeiro para Hemorio, o apoio incondicional e assistência especializada a doadores e receptores que tiveram teste positivo para HVI, além de uma auditoria do sistema nacional de autoria do SUS”, afirmou a ministra em vídeo. As informações são do jornal O Globo.

