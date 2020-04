Saúde Ministério da Saúde diz que vítima de Covid-19 em Minas Gerais morreu em março e não em janeiro

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Foto: Reprodução/Twitter

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (3) que a informação que a pasta havia divulgado na quinta (2) em que falava que a primeira morte por coronavírus no Brasil teria acontecido no fim de janeiro, na verdade, ocorreu em 25 de março. O primeiro óbito por Covid-19 em território nacional então continua sendo o de um senhor de 61 anos que morava em São Paulo anunciado em 26 de fevereiro.

Em 2020, houve aproximadamente 24 mil hospitalizações por SRAG. Dentre estes, foram confirmadas apenas 1.587 de infectados por Covid-19, ou seja, 6,6% do total. Todos os casos são a partir da oitava semana, já no fim de fevereiro.

Após isso, os números subiram. Na semana seguinte, foram quatro internações. Na décima, 42. Na décima primeira, 355 hospitalizações. Na décima segunda, 710. Na décima terceira, 433. E na décima quarta, que é a semana atual, já são 41. Os números poderão mudar, visto que nem todos os casos foram investigados.

Veja a nota do Ministério da Saúde:

“O Ministério da Saúde foi comunicado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais nesta sexta-feira (3) sobre a conclusão de investigação do possível primeiro caso de Covid-19 no Brasil. A informação de início dos sintomas foi alterada de 23/1/2020 para 25/3/2020. Os dados no sistema de notificação estão sendo atualizados.”

