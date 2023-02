Brasil Ministério da Saúde faz novo alerta sobre risco do uso de produtos químicos nos cabelos

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Pasta também ressalta que o formol não é uma substância permitida para alisamento capilar no País. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O Ministério da Saúde recomenda que a população fique atenta às recomendações de uso nos rótulos das pomadas e de outros produtos químicos utilizados no fios. O alerta foi motivado por relatos recentes de intoxicação ocular associado ao uso destes produtos. Inclusive, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu proibir a venda de todas as pomadas para modelar e trançar cabelos no Brasil.

“É fundamental que os consumidores fiquem atentos às recomendações de uso nos rótulos das pomadas, além de, se possível, checar se o produto tem o aval da Anvisa para ser comercializado”, diz a pasta, em comunicado sobre o assunto.

O ministério também ressalta que o formol não é uma substância permitida pela o alisamento capilar no país. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o formol é uma substância cancerígena para humanos. O risco vale tanto para a pessoa que aplica o produto quanto para usuários. Quanto maior a concentração e a frequência da aplicação indevida do formol, maior o risco, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O produto pode causar irritação nos olhos, danos à córnea, queimaduras graves no couro cabeludo, além de quebra e queda dos cabelos. Além disso, também pode haver efeitos no sistema gastrointestinal ou nas vias respiratórias, incluindo efeitos crônicos como asma, espasmos, tosse, chiado e edema pulmonar.

“Comerciantes ou barbeiros e cabeleireiros que adicionarem formol a produtos de alisamento capilar cometem infração sanitária, além de se tratar de um crime hediondo”, afirma a pasta.

Segundo a agência, os produtos que tiveram a venda proibida não estavam cumprindo as normas sanitárias previstas.

Estão proibidos de serem fabricados os seguintes produtos:

– Pomada Modeladora para Tranças Anti-frizz Be Black (da empresa Cosmetic Group Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli);

– Pomada Black – Essenza Hair, e Pomada Modeladora para Tranças Boxbraids – fixa liss (ambas da Evolução Indústria de Cosméticos);

– Pomada Braids Hair (da Galore Indústria e Comércio de Cosmético Eireli);

– Pomada Cassu Braids Cassulinha Cabelos e Pomada Braids Tranças Poderosas Esponja Magic, (ambas da Microfarma Indústria e Comércio);

– Rosa Hair Pomada Modeladora Mega Fixação 150g, (da Morandini Indústria e Comércio de Cosméticos);

– Pomada Modeladora Master Fix Black Ser Mulher, (da Supernova Indústria, Comércio e Serviços).

Com relação aos produtos de outras empresas, a Anvisa informou que ainda está “avaliando as ações sanitárias necessárias”, e que seguirá acompanhando “todos os fatos relatados relacionados às pomadas capilares” com a ajuda dos órgãos de vigilância sanitária dos Estados e municípios.

“A partir dos resultados das investigações, as medidas sanitárias cabíveis serão tomadas com a maior celeridade possível”, complementou.

