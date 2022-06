Brasil Ministério da Saúde recomenda quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas acima de 50 anos

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2022

Até então, ministério recomendava quarta dose apenas para quem tem mais de 60 anos ou é imunossuprimido. Foto: Reprodução

Em nota técnica divulgada neste sábado (4), o Ministério da Saúde recomenda a quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas acima de 50 anos.

A iniciativa já havia sido anunciada na quinta-feira (2) pelo ministro Marcelo Queiroga. Agora, a pasta tornou a decisão oficial.

Até então, o ministério só recomendava a quarta dose para pessoas com 60 anos ou mais, além de imunossuprimidos. Mas algumas cidades já haviam se decidido a fazer a aplicação em maiores de 50.

A nota técnica, escrita pela Secretaria de Enfrentamento à Covid, um órgão do ministério, afirma que, apesar de haver poucos dados sobre a o tamanho do benefício da quarta dose, o aumento nos casos de Covid justifica a estratégia de ampliar a aplicação desse reforço.

“Embora existam, até o momento, poucos dados em relação à magnitude e duração do benefício de uma segunda dose de reforço com vacinas Covid-19, diferentes estratégias de vacinação devem ser utilizadas com base na situação epidemiológica e na disponibilidade de vacinas. O surgimento de novas variantes de preocupação e tendência de aumento do número de casos de Covid-19, também devem ser considerado, sobretudo para recomendações a grupos mais vulneráveis e expostos”, afirmou a secretaria.

Queda de mortes, aumento de casos

O Brasil registrou, em maio, 3.176 mortes pela Covid-19, o menor número mensal desde o início da pandemia, em março de 2020.

Apesar da queda nas mortes, há uma tendência de alta nos casos de Covid. A média móvel de novos casos por semana vista na terça-feira (31) foi a maior em dois meses – e 48% maior do que a de duas semanas atrás.

