Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Segundo o Itamaraty, cabe à ONU definir a classificação do Hamas como grupo terrorista Foto: Divulgação Segundo o Itamaraty, cabe à ONU definir a classificação do Hamas como grupo terrorista. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Ministério das Relações Exteriores afirmou nesta quarta-feira (11) que o Brasil tem uma posição “muito clara” contra o terrorismo, mas que a decisão sobre a classificação do grupo extremista Hamas como terrorista cabe à ONU (Organização das Nações Unidas).

A posição foi externada pelo embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, secretário de África e de Oriente Médio do Itamaraty, em entrevista à imprensa. Na ocasião, ele foi questionado se o governo brasileiro avalia classificar o Hamas como grupo terrorista.

“O Brasil, logo em seguida a esses ataques, os condenou, e o presidente da República, logo em seguida também, condenou atos terroristas e repudiou terrorismo — ainda mais no caso de ataques à população civil. Essa posição do Brasil é muito clara e é muito forte”, declarou Duarte.

“Os desdobramentos políticos de um conflito, como o conflito Israel e Palestina, é algo que está sendo tratado pelo Conselho de Segurança — no momento, no mês de outubro, presidido pelo Brasil. Essas questões, evidentemente, estarão e serão objeto de consideração no âmbito do Conselho de Segurança”, afirmou o embaixador.

O governo brasileiro não classifica o Hamas como grupo terrorista. Historicamente, o Executivo federal só aceita definir uma organização como terrorista em caso de manifestação nesse sentido pela ONU.

2023-10-11