Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

A FAB (Força Aérea Brasileira) também informou o transporte de mais de 52 toneladas de carga para Macapá, capital do Amapá. Foto: Divulgação/FAB A FAB (Força Aérea Brasileira) também informou o transporte de mais de 52 toneladas de carga para Macapá, capital do Amapá. (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

O MME (Ministério de Minas e Energia) informou nesta quarta-feira (11) que aumentou o fornecimento de energia para 80% do Amapá, depois que entrou em operação uma unidade geradora na Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes. O Estado entrou no 9º dia de apagão, que tem gerado prejuízos a empresas, consumidores, insatisfações e protestos.

A usina em questão fica em Ferreira Gomes, a 137 quilômetros de Macapá. Conforme o MME, a unidade gera mais 25 megawatts, o que permitiu levar energia a mais 10% do estado.

O fornecimento parcial faz com que os amapaenses recebam energia através de um rodízio, com duração de 6 horas, entre regiões, embora com falhas. O governo estadual anunciou que deve alterar o cronograma ainda nesta quarta.

A pasta de Minas e Energia disse que a FAB (Força Aérea Brasileira) também apoia as operações, com o transporte de alimentos e água do Pará para o Estado, depois de ter ajudado antes no transporte de geradores elétricos.

O Ministério do Desenvolvimento Regional também anunciou que foram liberados R$ 21,5 milhões para apoiar o Amapá em meio aos impactos do longo blecaute, que afetou também o fornecimento de água.

Na terça-feira, o diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Andre Pepitone, disse que o órgão regulador irá atuar para levantar as causas do blecaute e apontar medidas corretivas.

“Mas a agência também vai verificar com todo o rigor a responsabilidade dos envolvidos. Vamos apurar as responsabilidades e aplicar punições”, afirmou.

“Antes de uma questão técnica, é uma questão social… a prioridade é resolver o problema das pessoas”, completou.

Na segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, classificou o blecaute no Amapá como “inadmissível e inaceitável” e disse que a empresa responsável pela subestação onde o incidente foi originado pode ser punida até com a perda da concessão.

Na manhã desta quarta-feira (11/11), entrou em operação mais uma unidade geradora da UHE Coaracy Nunes, agregando 25 MW no fornecimento de energia para o Amapá.

Com isso, aumenta em cerca de 10% o atendimento atual, chegando a 80%.#trabalho #prioridade #MME #energia #luz #Amapá pic.twitter.com/gvRCU9GcZz — Ministério de Minas e Energia (@Minas_Energia) November 11, 2020

