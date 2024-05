Notícias Ministério de Portos e Aeroportos atualiza a malha aérea partindo de aeroportos do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Nove aeroportos e a Base Aérea de Canoas receberão até 116 voos semanais. (Foto: Reprodução)

O governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, anuncia a malha aérea emergencial para atender a população do Rio Grande do Sul afetada pelas fortes chuvas que assolam a região. Após um amplo debate envolvendo a Casa Civil, Ministério da Defesa, Infraero, ANAC, Fraport, Abear, ABR e as companhias aéreas, a população contará com até 116 voos semanais nesta primeira fase do plano de aviação emergencial na região, sendo 88 no Rio Grande do Sul e 28 em Santa Catarina.

Dos 12 aeroportos existentes hoje no Estado, seis terminais aeroportuários farão parte do plano, além da Base Aérea de Canoas. Neste primeiro momento, serão 53 voos semanais operando nos aeroportos de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana. Além disso, os aeroportos de Florianópolis, Chapecó e Jaguaruna também farão parte do plano para apoio à população.

Já a Base Aérea de Canoas passará a contar com até cinco voos diários, contabilizando 35 voos semanais. Em articulação com o poder público, as operações na Base se iniciarão assim que a concessionária Fraport estruturar a logística mínima necessária para receber os passageiros, atendendo os requisitos mínimos operacionais e de segurança. Além disso, a Base Aérea continuará como o principal hub da logística de cargas para receber as doações a serem distribuídas para a população atingida pelas fortes chuvas.

Como parte do grande esforço emergencial, a base aérea de Canoas recebeu cinco voos de companhias aéreas com cargas de mantimentos, contabilizando cerca de 50 toneladas de doações.

Importante destacar que a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) está apoiando as operações dos aeroportos do Estado do Rio Grande do Sul.

Confira a malha aérea emergencial: Aeroporto de Caixas do Sul – 25 voos semanais; Aeroporto de Santo Ângelo – 2 voos semanais; Aeroporto de Passo Fundo – 16 voos semanais; Aeroporto de Pelotas – 5 voos semanais; Aeroporto de Santa Maria – 2 voos semanais; Aeroporto de Uruguaiana – 3 voos semanais; Base aérea de Canoas – 35 voos semanais; Aeroporto de Florianópolis – 21 voos semanais; Aeroporto de Jaguaruna – 7 voos semanais; Aeroporto de Chapecó – aumento de capacidade da aeronave.

2024-05-10