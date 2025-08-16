Sábado, 16 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Ministério do Trabalho cria Câmara Nacional de Emprego para acompanhar efeitos do tarifaço de Trump no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Grupo terá papel de monitorar e propor ações para proteger postos de trabalho. (Foto: Reprodução)

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) criou a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego, para “monitorar, analisar, fiscalizar e propor ações” para a manutenção de posto de trabalho em empresas afetadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a Câmara irá acompanhar estudos e diagnósticos sobre o nível de emprego nas empresas diretamente afetadas pelas tarifas, bem como avaliar os efeitos indiretos nas cadeias produtivas. A câmara também será responsável por monitorar obrigações e benefícios relacionados à folha de pagamento, estimular negociações coletivas e mediar conflitos para evitar demissões, especialmente em casos de lay-off, suspensão temporária de contratos, férias coletivas ou flexibilização de bancos de horas.

A estrutura também deverá “monitorar obrigações, benefícios e demais repercussões nas folhas de pagamento das empresas e dos trabalhadores, decorrentes de pactos celebrados para preservação de empregos e mitigação dos efeitos das tarifas impostas pelo Governo dos Estados Unidos”.

Fiscalização

A atuação da Câmara também envolverá a fiscalização, por meio da Inspeção do Trabalho, do cumprimento dos acordos firmados para a manutenção dos empregos. O acesso das empresas à linha de crédito de R$ 30 bilhões para proteger os setores afetados pela sobretaxa está condicionado à manutenção de empregos. O colegiado será formado por representantes titulares e suplentes da Secretaria Executiva, Secretaria de Estudos e Estatísticas do Trabalho, Secretaria de Inspeção do Trabalho, Secretaria de Proteção ao Trabalhador, Secretaria de Relações do Trabalho e Coordenação-Geral de Unidades Descentralizadas.

A portaria também prevê que a Câmara utilize a capilaridade das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego “para articular trabalhadores e empregadores, por meio de mesas de negociação, a fim de identificar e tratar das necessidades locais das empresas direta e indiretamente atingidas pelas tarifas”.

Além disso, as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego instituirão Câmaras Regionais de Acompanhamento do Emprego, com composição mínima equivalente à da instância nacional, ajustada à realidade local e com atribuições alinhadas às previstas na portaria. Essas câmaras regionais atuarão para aproximar trabalhadores e empregadores, promovendo mesas de negociação voltadas às necessidades de cada região, acompanhando o pagamento de benefícios trabalhistas e garantindo o cumprimento da legislação.

A coordenação da Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego ficará a cargo da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

 

tags: economiaem foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Supremo concentra julgamento de Bolsonaro para evitar risco de adiamento para 2026
Exames de Bolsonaro mostram imagem residual de infecções pulmonares, esofagite e gastrite, diz boletim médico
https://www.osul.com.br/ministerio-do-trabalho-cria-camara-nacional-de-emprego-para-acompanhar-efeitos-do-tarifaco-de-trump-no-brasil/ Ministério do Trabalho cria Câmara Nacional de Emprego para acompanhar efeitos do tarifaço de Trump no Brasil 2025-08-16
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Inter e Flamengo se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão
Esporte La Liga 2025/26 tem o menor número de brasileiros da história
Esporte Recorde histórico no Mundial Sub-21: 51 pontos em uma única partida
Esporte Fábio se torna o jogador com mais partidas da história do futebol
Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre recebe investimento de R$ 2 milhões após a enchente
Brasil Fraude no INSS: Mais de 600 mil aposentados e pensionistas ainda não aderiram a acordo
Brasil Novo “veranico” deve elevar as temperaturas no Brasil
Rio Grande do Sul Primeiro Centro de Referência para a Juventude – Reconstrução é inaugurado em Santa Maria
Expointer Grande Final do Concurso Rainha da Expointer 2025 acontece neste domingo em Esteio
Política Pesquisa Datafolha: 35% dos eleitores acham que a culpa do tarifaço é de Lula e 39% acreditam que a responsabilidade é da família Bolsonaro
Pode te interessar

Economia Conta de luz mais cara? Entenda como a mudança do clima afeta o seu bolso

Economia Entenda por que a conta de luz deve subir mais do que a inflação em 2025

Economia Inadimplência do agronegócio pesa e lucro do Banco do Brasil cai 60% no 2º trimestre

Economia Governo prepara resposta à investigação dos EUA sobre o Pix, um dos alvos de Trump para justificar tarifaço