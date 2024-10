Brasil Ministério do Turismo lança edital para modernização da Rede Nacional de Trilhas

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa visa melhorar a oferta turística em áreas naturais e aumentar a conectividade das trilhas. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a UNESCO, lançou um edital para a contratação de empresa especializada para apoiar o aprimoramento e modernização da gestão da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade – a RedeTrilhas. A iniciativa tem o objetivo de melhorar a oferta turística em áreas naturais e aumentar a conectividade das trilhas, com a conservação da biodiversidade. Os interessados devem encaminhar proposta técnica e documentação até as 17h do dia 22 de outubro, por meio da plataforma de licitação da Unesco.

O edital faz parte de um projeto de cooperação internacional envolvendo o MTur, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) e a UNESCO para promover o turismo sustentável nos Patrimônios Culturais e Naturais do país. A coordenadora-geral de Produtos e Experiências Turísticas, Fabiana Oliveira explica que a iniciativa reflete o compromisso do MTur com a sustentabilidade e com a integração interinstitucional.

“O futuro do ecoturismo brasileiro é promissor, e a RedeTrilhas surge como um exemplo claro de como as parcerias internacionais e o engajamento com a sociedade civil podem contribuir para o desenvolvimento de um turismo consciente e alinhado com os princípios de sustentabilidade”, destacou.

Além de ampliar a oferta turística, a RedeTrilhas também desempenha um papel crucial na conservação da biodiversidade. A criação de trilhas de longo curso como instrumento de preservação fortalece o vínculo entre parques nacionais e áreas de proteção ambiental, garantindo maior conexão entre diversas paisagens brasileiras e valorizando ainda mais o turismo em áreas naturais.

Parceria

Essa parceria entre o Ministério do Turismo e a UNESCO busca garantir que o Brasil adote as melhores práticas internacionais de gestão de trilhas, de modo a promover uma experiência turística sustentável e de alta qualidade. A rede também pretende agregar valor às rotas turísticas já existentes, contribuindo para que o ecoturismo continue sendo um dos principais motores da economia verde do país.

Com esta iniciativa, o Ministério do Turismo reafirma o seu papel como liderança na implementação de políticas públicas inovadoras ao turismo sustentável e ao fortalecimento da economia local, demonstrando o impacto positivo do ecoturismo na geração de emprego e na proteção ambiental.

Rede Trilhas

Foi criada em 2018 por meio de uma portaria conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o MTur e o ICMBio, já conta com 8 trilhas de longo curso cadastradas, somando 2.719 km. A expectativa com a modernização da gestão é expandir significativamente esse número, ampliando o alcance e a diversidade de trilhas oferecidas para turistas, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego e renda para as comunidades locais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ministerio-do-turismo-lanca-edital-para-modernizacao-da-rede-nacional-de-trilhas/

Ministério do Turismo lança edital para modernização da Rede Nacional de Trilhas

2024-10-08