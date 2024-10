Brasil Ministério do Turismo promove oficina sobre funcionalidades da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes digital

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

Oficina em Brasília (DF) discutiu o aprimoramento de funcionalidades da nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes digital. (Foto: Divulgação/MTur)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma reunião entre representantes do Ministério do Turismo, do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) e da hotelaria abordou o aprimoramento das funcionalidades da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes digital, que se encontra em fase piloto de implementação.

O encontro em Brasília (DF) teve a presença de desenvolvedores do Serpro e de membros da rede WAN GROUP, Grupo Aviva, que inclui hotéis da Costa do Sauípe (BA) e Rio Quente (GO); do Hotel Mercure, da capital federal, e da empresa TOTVS, gestora dos softwares de meios de hospedagem participantes do projeto.

A reunião proporcionou um importante intercâmbio de informações, que permitiu entender melhor as necessidades do hóspede e avançar na construção de uma jornada de atendimento cada vez mais eficaz no setor, como explicou a coordenadora-geral de Formalização e Fiscalização de Prestadores de Serviços, Tamara Galvão.

“Tivemos um saldo muito positivo nesses dois dias de oficina no Serpro, que traz um importante passo para a validação e ajustes nas funcionalidades da ficha. Isso trouxe a possibilidade de podermos participar de uma oficina de criação e ideias para entregar a melhor solução para a rede hoteleira”, comentou Tamara Galvão.

Os testes da ficha digital já contam com a participação de dois hotéis, do Guarujá (SP) e de Brasília, indicados por entidades hoteleiras do Conselho Nacional de Turismo (CNT). O objetivo é avaliar o sistema, identificar ajustes necessários e garantir a plena implantação em todo o setor hoteleiro do País até 2025.

“Estamos fazendo um processo de ideação, com a participação do MTur, de hotéis do projeto-piloto e responsáveis por sistemas de gestão hoteleira. E está sendo muito enriquecedora essa ideação, porque está validando todo o processo da ficha”, destacou Flávio Lisboa, da Coordenação de Tecnologia do Serpro.

Modernização

A mudança na Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, desenvolvida pelo MTur em parceria com o Serpro, empresa de inteligência do governo federal, vai modernizar e simplificar a coleta e o envio das informações de clientes exigidas pela nova Lei Geral do Turismo, sancionada em setembro.

O sistema também se integrará com plataformas de gestão hoteleira (PMS) e outras ferramentas digitais. A inovação vai proporcionar uma visão abrangente e integrada dos dados, auxiliando a análise de tendências, comportamentos e a tomada de decisões estratégicas no setor.

