Por Bruno Laux | 17 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Folia segura

Com o objetivo de reforçar a segurança de menores em meio às festividades do Carnaval, o Ministério dos Direitos Humanos lançou no sábado, em Minas Gerais, a campanha “Pule Brinque e Cuide – Unidos pela proteção de crianças e adolescentes”. A ação busca mobilizar pessoas que trabalham ou festejam durante as celebrações para proteger seus filhos e estar atentos a possíveis riscos que outros jovens possam correr, em especial situações de trabalho infantil e exploração sexual. A pasta federal orienta que aqueles que presenciarem qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes acionem imediatamente o Disque 100, serviço telefônico gratuito oferecido pelo ministério para o recebimento de denúncias.

Troféu Mulher Cidadã

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia gaúcha se reunirá nesta terça-feira, sob coordenação da deputada Silvana Covatti (PP), para definir as indicações ao Troféu Mulher Cidadã 2025. A honraria distingue personalidades femininas de atuação relevante em suas áreas que tiveram contribuições significativas para a sociedade gaúcha relacionadas a questões de direitos humanos, educação, segurança, saúde, entre outros segmentos. Os nomes escolhidos para a premiação são indicados pelas parlamentares da bancada feminina da Casa Legislativa, atualmente composta por 11 deputadas.

Justiça restaurativa

O deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) apresentou no Parlamento gaúcho um projeto de lei para instituir a Política Estadual de Justiça Restaurativa no RS. O texto, focado no fomento de ações e iniciativas relacionadas à redução de conflitos e violência, propõe a integração das instituições e políticas que lidam com garantias da dignidade humana, com base em um “conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades relacionais, institucionais e sociais que atuam nos fatores motivadores desses conflitos”. Jeferson afirma que a medida é inspirada em uma lei municipal de Ijuí, no Noroeste gaúcho, onde conheceu uma experiência bem sucedida da aplicação da prática.

Navegabilidade em pauta

A Frente Parlamentar do Desenvolvimento do Litoral Norte da Assembleia gaúcha e o Sinducon/RS assinaram na última semana um termo de cooperação para a reativação dos canais navegáveis da região. O acordo busca estabelecer alternativas de trabalho conjunto para promover ações voltadas à retomada do uso dessas vias, com foco especial no compartilhamento de dados, informações estratégicas, mobilização social e cooperação técnica. O presidente do grupo parlamentar, deputado Luciano Silveira (MDB), avalia que a retomada do setor é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região, com potencial de viabilizar maior competitividade logística e incentivar investimentos estratégicos.

Buscando aprovação

Em meio ao cenário de queda do presidente Lula nas pesquisas de aprovação, aliados do chefe do Executivo avaliam que o governo deve focar no avanço de ações que tenham relação direta com o poder de consumo e a renda dos brasileiros. Na avaliação de membros da base governista, o recente desempenho negativo de popularidade da gestão federal é principalmente resultante do aumento no preço dos alimentos e do aumento do dólar, somados aos reflexos da recente “crise do PIX”. Entre as ações apontadas como caminho para auxiliar na reversão do cenário de crise, tem destaque a proposta que isenta do Imposto de Renda cidadãos que ganham até R$5 mil, que pode ser encaminhada pelo Ministério da Fazenda para o Congresso logo depois do Carnaval.

