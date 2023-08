Cláudio Humberto Ministério não converte votos no Republicanos

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

(Foto: Enio/Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A nomeação do deputado Silvio Costa Filho (PE) para a Esplanada não deve mudar o cenário das votações para governo Lula (PT) dentro do seu partido, o Republicanos. A intenção do Planalto é ‘conter danos’ e segurar na base governista os parlamentares do partido que ameaçam debandar de vez para a oposição. Cerca de 30% dos parlamentares do Republicanos na Câmara votam contra o governo em 2023, e os demais já avaliam se o alinhamento a Lula é mais danoso que proveitoso.

Luz própria

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é a grande estrela do Republicanos e não se alinha politicamente com o PT de Lula.

Chove no molhado

Silvio Costa ministro agrada aos que já votam com Lula. O deputado é “lulista” e vota com o governo mesmo sem ministério na conta.

Tô fora

Marcos Pereira, presidente do Republicanos, já avisou que vai se manter “independente”. Mas o partido não deve se assumir “da base” de Lula.

DDI

Pereira, que está no exterior, conta que foi sondado para encurtar sua viagem para realizar reunião com Lula e definir a adesão, mas se negou.

Resultados da Petrobras desanimam previsões

Um dos motores propulsores da Bolsa de Valores no Brasil, a Petrobras fechou a sexta-feira (4) em queda 2,98%, após o balanço financeiro demonstrar resultados não tão animadores para 2023. A queda no preço do barril de petróleo afetou o resultado, dizem analistas, mas quase R$2 bilhões foram destinados à “ampliação e modernização” da Refinaria de Abreu e Lima (PE), um dos maiores alvos da operação Lava Jato.

Bolsa desanimada

O pagamento de dividendos da Petrobras, lucro pago aos acionistas, que bateu recordes em 2022, será 83% menor este ano.

Um número

A queda no lucro líquido da Petrobras foi de 24% entre trimestres e 47% em relação ao mesmo período do ano passado.

Suficiente

O presidente da estatal, ex-senador do PT Jean Paul Prates, avaliou o resultado como “consistente”.

Outro petista

O cargo mais cobiçado entre aqueles ocupados por petistas não é o do Ministério da Educação, um dos mais importantes do governo e sim o do Desenvolvimento Social, o maior orçamento da Esplanada.

Por ‘acaso’

Dos três maiores orçamentos da Esplanada (Desenvolvimento Social, Saúde e Educação), dois são chefiados pelo PT. O Ministério da Saúde, de Nísia Trindade, da ‘cota pessoal’ de Lula, tem o petista Swedenberger Barbosa, o Berger, como secretário-executivo, um “vice-ministro”.

Relevância

Durante a semana, o chanceler de enfeite Mauro Vieira realizou importante agenda para o Ministério das Relações Exteriores: encontrou, em Brasília, com a ministra Simone Tebet (Planejamento).

Só atraso interessa

A deputada Silvia Waiãpi (PL-AP) denúncia ONGs picaretas que atuam na Amazônia. Diz que é difundida a informação de que se o território indígena tiver energia elétrica e asfalto a região vai virar uma favela.

Continha

Além de ter o nome na lista, o jantar em homenagem a Cristiano Zanin, agora ministro do STF, custou aos convidados até R$900 pelos ingressos. Ou 0,68 salário mínimo.

Passa fora

O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, rebateu a deputada Sâmia Bonfim (Psol-SP) que chamou de “chacina” a ação para prender o assassino de um PM. “Pensei que a senhora, como mulher, ia defender a cabo Najara Gomes que levou sete tiros de fuzil do crime”.

Recado recebido

Não passou despercebida a ausência de Geraldo Alckmin na posse de Celso Sabino como ministro do Turismo. A sigla do vice-presidente, PSB, está na fila para perder espaço na Esplanada para acomodar o centrão.

Quem aguenta

A rede de vídeos Rumble, lançada como concorrente anti-censura do YouTube, rompeu contrato com o podcaster Monark, após as recentes decisões do STF contra o influenciador, segundo ele mesmo revelou.

Pergunta na ditadura

Compra de energia da Venezuela é Luz para Todos ou só refresco para alguns?

PODER SEM PUDOR

Milagre da multiplicação

Ao participar de um painel na Conferência dos Advogados, em Floripa, certa vez, o jurista Ives Gandra Martins arrancou risos ao fazer uma analogia entre o aumento da carga tributária brasileira e a passagem bíblica em que Pedro informa a Cristo que os romanos estão cobrando impostos aos nativos de Israel. Cristo manda Pedro pegar um peixe e pagar o imposto. “Qual a lição com esse fato? Primeiro, que a carga tributária em Israel já era injusta, sendo incomensuravelmente menor que no Brasil; e segundo que, para pagar os tributos, Cristo foi obrigado a fazer milagres…”

Com a colaboração de Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2023-08-06