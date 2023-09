Política Ministério Público denuncia ex-deputado Jean Wyllys por homofobia contra governador Eduardo Leite

Em julho deste ano, o governador afirmou ter sofrido homofobia por parte de Wyllys após os dois terem discutido em rede social. Foto: Reprodução

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre, denunciou o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) pelo crime de injúria contra o governador Eduardo Leite (PSDB).

Em julho deste ano, o governador afirmou ter sofrido homofobia por parte de Wyllys após os dois terem discutido na rede social “X” (antigo Twitter), e acionou o Ministério Público. Na ocasião, após o gaúcho ter decidido manter as escolas cívico-militares, na contramão do governo federal, Wyllys disse que Leite sofria de “homofobia internalizada”, em referência a sua orientação sexual.

No documento assinado pela promotora de Justiça Claudia Lenz Rosa, o Ministério Público afirma que, com esta atitude, o petista injuriou o governador “ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, em razão de sua orientação sexual”.

“Na ocasião, sob o pretexto de criticar um anúncio feito pela vítima, na condição de Governador do Estado do Rio Grande do Sul, de que iria manter o modelo estadual de escolas cívico-militares, o denunciado usou a mencionada rede social para fazer uma postagem ofensiva à orientação sexual da vítima (…) Ao dirigir sua crítica a atributos pessoais da vítima, relacionados à sua orientação sexual, quando poderia limitar-se a crítica do fato, objeto da inconformidade, o denunciado extrapolou a liberdade de expressão e atingiu deliberadamente e com animus injuriandi (intenção de injuriar), a honra subjetiva da vítima” , diz a promotora.

Neste contexto, o Ministério Público pede reparação dos danos causados a Leite e requer a fixação do valor mínimo. O montante a ser pago seria implementado durante o processo, caso a denúncia seja aceita pela Justiça.

Postagem

Em julho deste ano, Wyllys escreveu nas redes sociais: “Que governadores héteros de direita e extrema direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então”.

