Personagem atuará como incentivo a adolescentes reconhecerem sinais de abuso, buscar apoio, denunciar e transformar a cultura da violência contra a mulher Foto: Divulgação Personagem atuará como incentivo a adolescentes reconhecerem sinais de abuso, buscar apoio, denunciar e transformar a cultura da violência contra a mulher Foto: Divulgação

O MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) lançou oficialmente o vídeo de apresentação de Luma Valente, a primeira super-heroína do Universo MPRS, projeto voltado à conscientização de crianças e adolescentes sobre temas sensíveis e urgentes. Com apenas 15 anos, Luma chega com um superpoder incrível: o olhar da coragem, capaz de enxergar o sofrimento invisível de meninas que vivem situações de violência, medo e tristeza.

Criada com inspiração nas histórias em quadrinhos da Marvel e da DC Comics, Luma Valente é a protagonista do projeto “Universo MPRS – Superpoder é Denunciar”, desenvolvido pelo Gabinete de Comunicação Social em parceria com os Centros de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e da Educação, Infância e Juventude. O nome da personagem foi escolhido por meio de votação nas redes sociais do MPRS, em uma estratégia para ampliar o engajamento do público jovem.

O vídeo apresenta a personagem ao público e marca o início de uma jornada de educação, prevenção e protagonismo juvenil no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. Luma será a voz que incentiva outras adolescentes a reconhecerem sinais de abuso, a buscar apoio por meio da rede de proteção, a denunciar e a transformar a cultura da violência contra a mulher.

O projeto será lançado oficialmente no dia 4 de agosto, durante o Agosto Lilás, em evento no Palácio do Ministério Público, com a apresentação de uma cartilha educativa em formato digital e impresso com o título “Não é drama, é violência”. A publicação trará histórias em quadrinhos, atividades pedagógicas e orientações sobre como agir diante de situações de violência.

O projeto inclui ainda palestras, rodas de conversa e oficinas em escolas, além de parcerias com veículos de comunicação e influenciadores digitais. E segue as recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público para ações de prevenção, alerta e divulgação de serviços de apoio.

Com linguagem visual e narrativa voltada ao público adolescente, a proposta é provocar reflexão e ação desde cedo. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, só em 2024, o Estado registrou mais de 23 mil casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo 18% das vítimas adolescentes entre 12 e 19 anos.

Para a promotora de Justiça Cristiane Corrales, “Luma Valente, super-heroína do Universo MPRS, chegou para ajudar meninas a identificar violências — contra elas ou alguém próximo — e saber como pedir ajuda. Com seus superpoderes e junto com o MP, ela lembra: proteger crianças e adolescentes é um dever de todos. Você não está sozinha!”

A promotora de Justiça Ivana Battaglin ressalta que “a Luma Valente nasceu para conversar com meninas e meninos sobre um tema sério de forma acessível e acolhedora. Com essa cartilha, queremos ajudar adolescentes a reconhecer sinais de violência de gênero e a buscar apoio — porque informação, além de ser uma forma de proteção, é também um superpoder.”

Mais do que uma personagem da ficção, Luma Valente representa uma geração que está aprendendo a reconhecer o que muitas vezes é invisível e a agir com empatia, coragem e responsabilidade. O Universo MPRS está apenas começando, mas promete inspirar transformações reais com o poder das histórias.

