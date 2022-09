Porto Alegre Ministério Público Federal lança exposição “Lanceiros Negros” em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mostra faz alusão específica ao episódio conhecido como Massacre dos Porongos (1844), da Revolução Farroupilha Foto: Divulgação Mostra faz alusão específica ao episódio conhecido como Massacre dos Porongos (1844), quando, desarmado, um esquadrão de Lanceiros Negros foi surpreendido pelas tropas imperais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi realizado na noite desta quarta-feira (21) o lançamento oficial da exposição Lanceiros Negros. Idealizado por Marcio Pimenta, fotógrafo baiano radicado na capital gaúcha, o projeto traz 19 imagens de personalidades negras que vivem no Rio Grande do Sul e que se deixaram retratar para lembrar a força e a coragem dos escravizados que lutaram durante a maior e mais longa guerra civil da história do país: a Revolução Farroupilha (1835-1845).

A mostra faz alusão específica ao episódio conhecido como Massacre dos Porongos (1844), quando, desarmado, um esquadrão de Lanceiros Negros foi surpreendido pelas tropas imperais e acabou dizimado, dando fim ao sonho da liberdade prometida aos negros que participassem do conflito.

Entre as autoridades presentes estiveram a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Iris Helena Medeiros Nogueira, e o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret.

National Geographic

O projeto de Pimenta inclusive já foi destaque em reportagem publicada na National Geographic Brasil, no final de junho. Agora, na exposição, as fotos que fizeram parte da matéria ainda passaram por intervenção artística da publicitária, produtora cultural, atriz, escritora e jornalista Paula Taitelbaum.

Visitação até dezembro

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Não há cobrança de ingresso. O Ministério Público Federal (MPF) fica na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, nº 800, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre