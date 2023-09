Rio Grande do Sul Ministério Público gaúcho abre inscrições para 70 vagas de promotor de Justiça

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aprovados no concurso anterior foram empossados nesta semana. (Foto: Divulgação/MP-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estão abertas até 16 de outubro as inscrições para concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). O processo seletivo é destinado ao preenchimento de 70 vagas de promotor de Justiça de entrância inicial, das quais 52 são destinadas à ampla concorrência, quatro a candidatos com deficiência e 14 a negros ou pardos. Requisitos, cronograma e outras informações podem ser consultadas no site mprs.mp.br.

Nesta semana, aliás, tomaram posse 11 novos promotores, aprovados no certame anterior. A sessão solene foi realizada na sede do órgão, em Porto Alegre, e contou com a presença de autoridades, familiares e amigos dos novos servidores. Na lista de novos integrantes do MP-RS estão cinco mulheres e seis homens. Confora os nomes:

– Ana Claudia Duarte Nunes Ribeiro Silva.

– Andressa Maurente da Costa Garcia.

– Bárbara Bisogno Paz.

– Danilo Oliveira Carilli.

– Gustavo Blumer Alves.

– Lais Saboia Souto.

– Luiz Flávio Barbieri.

– Maria Luísa Vieira Peretti.

– Pedro Henrique Staudt Silva.

– Thiago Loureiro Pires de Abreu.

– Vitor Casasco Alejandre de Almeida.

Em discurso na solenidade, o agora promotor Luiz Flávio Barbieri destacou: “O Ministério Público é a instituição que pode vir a lidar com grandes processos, demandas estruturais e casos midiáticos, mas o promotor deve manter a porta aberta até para a mais simples das reclamações. Que não vejamos os casos apenas como número de processo, mas como história de vida que está em nossas mãos, após tantas outras mãos terem sido utilizadas para negar um direito básico de justiça”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ministerio-publico-gaucho-abre-inscricoes-para-70-vagas-de-promotor-de-justica/

Ministério Público gaúcho abre inscrições para 70 vagas de promotor de Justiça

2023-09-15