Política Ministérios do governo Lula passam por 6ª troca em um ano e meio

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Silvio Almeida deixou o governo federal por suspeita de assédio sexual. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Silvio Almeida deixou o governo federal por suspeita de assédio sexual. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a demissão do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a sexta troca de comando nos seus 38 ministérios desde o início de seu terceiro mandato na Presidência da República. O então ministro deixa o governo federal por suspeita de assédio sexual. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, teria sido uma das vítimas, segundo informou o portal Metrópoles.

Paulo Pimenta (PT) está afastado temporariamente da Secretaria de Comunicação da Presidência da República para comandar as ações federais na reconstrução do Rio Grande do Sul. O Estado se recupera das enchentes históricas ocorridas entre o final de abril e o mês de maio. Laércio Portela comanda interinamente a Secom.

Antes disso, a última troca na Esplanada de Lula havia sido em janeiro deste ano. Na época, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, saiu para assumir a cadeira de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). Ricardo Lewandowski substituiu Dino no governo.

Em setembro do ano passado, o governo fez uma pequena primeira reforma ministerial em busca de apoio no Congresso, sobretudo na Câmara. O ajuste envolveu trocas nos comandos nas pastas de Esporte e Portos e Aeroportos, além da criação da pasta das Micro e Pequenas Empresas.

Márcio França, do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, deixou o Ministério de Portos e Aeroportos e assumiu o recém-criado Ministério do Empreendedorismo. Silvio Costa Filho, deputado do Republicanos, sucedeu o cargo de França na pasta de Portos.

Ana Moser, medalhista olímpica, foi demitida do cargo de ministra do Esporte para dar lugar a André Fufuca, deputado federal pelo PP. Depois da demissão, Moser foi nomeada pelo governo para ocupar um cargo no Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Em junho de 2023, pouco antes das trocas para acomodar mais o Centrão no governo, com o PP e Republicanos, Lula fez mudanças na cota do União Brasil. Substitui a deputada Daniela Carneiro no Ministério do Turismo pelo deputado Celso Sabino.

Por fim, a primeira troca na Esplanada de Lula ocorreu em abril de 2023. O general Gonçalves Dias, até então ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), pediu demissão após imagens o mostrarem dentro do Palácio do Planalto durante os ataques do 8 de janeiro. O general da reserva Marcos Antonio Amaro dos Santos assumiu o cargo. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Ministérios do governo Lula passam por 6ª troca em um ano e meio

2024-09-08