Política Ministra da Saúde anuncia revogaço em normas que “ofendem a ciência”

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Nísia Trindade também citou que o ministério vai invalidar "retrocessos" na "questão da saúde de mulher". Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A nova ministra da Saúde, Nísia Trindade, tomou posse no cargo na manhã desta terça-feira (2), prometendo um “revogaço” em normas da pasta que “ofendem a ciência”. “Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem, a ciência, os direitos humanos, os diretos sexuais reprodutivos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência”, disse. “Nossa gestão será pautada pela ciência, pelo diálogo com a comunidade científica.”

Segundo a ministra, integram a lista de normas que serão revogadas “toda a parte de saúde mental que contraria os preceitos que nós defendemos, como humanização, luta anti-manicomial”. Nísia Trindade também citou que o ministério vai invalidar “retrocessos” na “questão da saúde de mulher”.

“Notas técnicas que contrariem as orientações científicas tais como recomendação de uso de cloroquina, hidroxicloroquina, dentre outras notas”, acrescentou.

A cerimônia foi acompanhada por ministros do governo Lula: Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Ana Moser (Esportes) e Esther Dweck (Gestão), Cida Gonçalves (Mulher), Camilo Santana (Educação) e Sonia Guajajara (Povos Originários).

Nísia Trindade e seu secretariado chegaram à nomeação usando máscaras contra a covid, mas retiraram durante a cerimônia. O equipamento não vinha sendo usado pelo antecessor, Marcelo Queiroga.

Currículo

Nísia Verônica Trindade Lima, de 64 anos, foi a primeira mulher a se tornar presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cargo que exerceu até assumir o ministério. A nova comandante da Saúde é socióloga pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem mestrado em ciência política e doutorado em sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro.

A ministra foi ainda diretora da Casa de Oswaldo Cruz (1998-2005), unidade da fundação voltada para pesquisa e memória em ciências sociais, história e saúde. Participou da elaboração do Museu da Vida, da Fiocruz.

