Brasil Ministra da Saúde diz que carnaval e volta às aulas preocupam em meio à escalada da dengue

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Foram 232.990 casos identificados no País nas quatro primeiras semanas epidemiológicas de 2024. (Foto: Flávio Carvalho/WMP Brasil/Fiocruz)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou a preocupação da chegada do Carnaval e volta às aulas em meio à escalada de casos de dengue no país. A comandante da pasta da Saúde também anunciou um centro de operações de emergência para coordenar as ações de combate à doença entre estados, municípios e ministérios.

O alastramento da doença vem preocupando o governo, já que os números superam significativamente os do ano passado. A ministra destacou a importância de ações coordenadas entre os gestores de saúde para conter o aumento de casos, especialmente com a chegada do Carnaval e volta às aulas.

“Além do Carnaval, que é uma grande festa popular, vamos ter também o retorno às aulas, e neste retorno é muito importante que as escolas também sejam aliados neste importante momento. Então essa é a mensagem, de no momento termos um Brasil unido contra a dengue.”

A declaração foi feita durante a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, na Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS). Nísia disse ainda que se reunirá com o ministro da Educação Camilo Santana para discutir as ações que devem ser tomadas no âmbito do combate à dengue dentro das escolas.

Com os números da dengue crescendo por todo o país, o Distrito Federal (DF) é a unidade de Federação com maior incidência da doença — 1.108,8 casos a cada 100 mil pessoas — , e conta até com a ajuda de militares do Exército treinados para atuar no combate ao mosquito transmissor do vírus.

Os números refletem uma alta nacional, que preocupa autoridades. Foram 232.990 casos identificados no país nas quatro primeiras semanas epidemiológicas de 2024, período que foi até o último dia 27, segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, consultados nesta quarta-feira. No mesmo período em 2023, foram registrados 65.366, o que revela um crescimento de 252% da doença.

Diante deste aumento de casos por todo país, a ministra da Saúde anunciou a criação de um centro de operação de emergências para reforçar uma atuação coordenada entre estados, municípios e ministérios.

“Antes de um quadro de preocupação e para que possamos agir de uma forma mais célere, organizando o sistema de saúde e as ações de vigilância, o Ministério da Saúde decidiu estabelecer um centro de operação de emergências para coordenar e fazer essas ações em conjunto com os estados e municípios e a também aos outros ministérios importantes nesse momento”, explicou Nísia Trindade.

