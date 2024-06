Política Ministra da Saúde esperou “autorização” de Lula para se manifestar contra projeto do aborto

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

Cobrada a se posicionar, Nisia Trindade aguardou o "tempo político" antes de comentar o assunto. (Foto: Reprodução)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, aguardou o “tempo político” antes de se posicionar contra o projeto de lei (PL) que tramita na Câmara dos Deputados e pretende igualar a pena do aborto feito após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples.

Segundo relatos feitos à CNN Brasil por pessoas próximas, Nísia vinha sendo muito cobrada a se posicionar — especialmente após manifestação da ministra da mulher Cida Gonçalves, e da primeira-dama, Janja Silva.

Nísia, entretanto, estaria aguardando “autorização” do presidente para não gerar problemas com o Congresso Nacional.

Tanto que o posicionamento da ministra, no sábado (15), veio pouco tempo depois de o presidente afirmar ser uma “insanidade” o PL.

Nísia ainda usou palavras amenas e fez referência ao posicionamento de outra ministra durante postagem nas redes sociais.

“Acompanho com grande preocupação o debate sobre o PL 1904/2024 e tenho total concordância com o posicionamento da Ministra Cida Gonçalves. Precisamos garantir no SUS o atendimento a meninas e mulheres vítimas de estupro e em risco de vida tal como preconiza o Código Penal de 1940. E também, conforme prevê a lei, o aborto em casos de anancefalia fetal. É preciso garantir o acesso ao cuidado adequado à proteção dos direitos de meninas e mulheres. O PL 1904 é injustificável e desumano”, afirmou Nisia nas redes sociais.

As cobranças nas redes sociais foram em sua maioria voltadas para Nísia Trindade, já que abortos autorizados por lei são realizados em especial no Sistema Único de Saúde (SUS), que precisa garantir a segurança da vida da mulher. No entanto, tendo seu cargo cobiçado por partidos de Centro, a ministra teria temido a repercussão de um posicionamento mais contundente.

A ministra da Mulheres, Cida Gonçalves, afirmou que o PL é um retrocesso que não pode ser permitido:

“Nós não podemos, enquanto sociedade, permitir um retrocesso como este. Não se trata de um debate político ou religioso, estamos falando da garantia da vida e do respeito à dignidade de meninas e mulheres.”

Ao se manifestar sobre o tema na Itália, Lula disse ser contra o aborto, mas afirmou que a prática é uma realidade no Brasil e deve ser tratada como questão de saúde.

“Eu sou contra aborto, entretanto, como aborto é realidade, a gente precisa tratar aborto como questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso”, afirmou Lula.

