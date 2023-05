Política Ministra do Meio Ambiente deve ter alta hospitalar nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Segundo o boletim médico, seu quadro clínico evolui bem e os resultados dos exames de rotina mostram estado de saúde estável e bom Foto: Valter Campanato/Agência Brasil (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, deve ter alta hospitalar nesta quarta-feira (10), segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira (09). Ela está internada no Instituto do Coração do InCor (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), na capital paulista.

Segundo o boletim médico, seu quadro clínico evolui bem e os resultados dos exames de rotina mostram estado de saúde estável e bom.

A ministra é acompanhada por uma equipe formada por cardiologista, infectologista e pneumologista. Marina Silva deu entrada no sábado (06) no hospital, após ter testado positivo para a Covid-19, para realizar exames.

Em um comunicado feito em suas redes sociais, a ministra disse estar recebendo atendimento médico adequado e que os sintomas que apresentava estavam sob controle. Ela também recomendou a todos que estiveram com ela para que fizessem teste diagnóstico para a doença.

