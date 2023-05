Política Ministra do Meio Ambiente é internada com covid em São Paulo

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

A equipe médica constatou que a ministra está também com quadro de sinusite Foto: Ándre Carvalho/CNI

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, testou positivo para covid e foi internada, na manhã deste sábado (6), no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo. A ministra ainda foi constatada com um quadro de sinusite.

Por orientação médica, Marina Silva seguiu para o hospital para realizar exames e apresentou boa saturação, taxa que mede a quantidade de oxigênio em circulação no sangue.

Segundo o médico Sergio Timerman, do Incor, que está cuidando da ministra, Marina está bem e estável, com sintomas típicos de síndrome gripal, como coriza, tosse e dor de cabeça, sem febre e sem comprometimento pulmonar.

OMS

Após mais de três anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta sexta-feira (5) que a covid-19 não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional. De acordo com a entidade, o vírus se classifica agora como “problema de saúde estabelecido e contínuo”.

Ministra do Meio Ambiente é internada com covid em São Paulo

2023-05-06