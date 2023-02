Política Ministra do Planejamento diz que famílias de áreas atingidas na tragédia do litoral paulista terão prioridade no Minha Casa, Minha Vida

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministra afirmou que a medida provisória do programa, assinada na semana passada pelo governo federal, determina isso Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira (20) que as famílias que perderam suas casas na tragédia do litoral paulista terão prioridade no cadastro do Minha Casa, Minha Vida.

Simone Tebet afirmou que a MP (medida provisória) do programa, assinada na semana passada pelo governo federal, determina isso. De acordo com ela, “estamos à disposição para ajudá-los e colocá-los na fila de prioridades para construção de casas populares”.

Enquanto Lula e uma comitiva de ministros sobrevoavam o município de São Sebastião, Tebet esteve no Guarujá.

“Todos nós estamos, por orientação do presidente Lula, prontos para ajudar. A ordem do presidente é dar toda atenção às cidades”, disse. Na visita, Tebet esteve com o prefeito do Guarujá, Válter Suman.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministra-do-planejamento-diz-que-familias-de-areas-atingidas-na-tragedia-do-litoral-paulista-terao-prioridade-no-minha-casa-minha-vida/

Ministra do Planejamento diz que famílias de áreas atingidas na tragédia do litoral paulista terão prioridade no Minha Casa, Minha Vida