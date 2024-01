Política Ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara segue internada em estado estável

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

O hospital divulgou no sábado (26) que Guajajara se "internou por alteração da pressão arterial", mas que estava controlada. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil O hospital divulgou no sábado (26) que Guajajara se "internou por alteração da pressão arterial", mas que estava controlada. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, continua internada em estado estável e está em observação. As informações constam no novo boletim médico divulgado neste domingo (28) pelo Instituto do Coração de São Paulo (Incor-SP).

“A paciente Sra. Sonia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas, segue estável em observação para continuidade do acompanhamento clinico e realização de exames. Os resultados até o momento estão dentro da normalidade. O acompanhamento é realizado pelos cardiologistas Dra. Iascara Wozniak de Campos e o Dr. Sérgio Timerman”, diz a nota.

O hospital divulgou no sábado (26) que Guajajara se “internou por alteração da pressão arterial”, mas que estava controlada.

A assessoria de imprensa do Ministério dos Povos Indígenas informou que Guajajara se sentiu mal durante uma agenda pública na quinta-feira (25).

Na sexta-feira (26), ela passou por exames clínicos no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), uma unidade pública no centro de Brasília, e depois foi transferida para o InCor, na capital paulista. Todos os compromissos oficiais de sexta e do fim de semana foram cancelados.

A assessoria do ministério informou ainda que Sonia, após passar por exames clínicos, foi transferida para a capital paulista para receber novos cuidados, por precaução.

A ministra participaria de dois compromissos em São Paulo no final de semana, sendo o “Ato político de celebração dos 40 anos do MST” e “Lançamento do filme Somos Guardiões”.

2024-01-28