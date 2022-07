Geral Ministra francesa é pressionada a renunciar após fala homofóbica

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

As acusações contra a recém-nomeada ministra Caroline Cayeux se remetem a comentários feitos em 2013. (Foto: Reprodução/Twitter)

Mais de 100 personalidades proeminentes da França assinaram uma carta aberta denunciando o que descrevem como comentários homofóbicos feitos pela recém-nomeada ministra Caroline Cayeux.

Publicada no Journal du Dimanche no último domingo (17), o texto questiona se a francesa de 73 anos – que foi nomeada ministra da Coesão Territorial no início deste mês – deve mesmo se manter no cargo.

As acusações contra Cayeux se remetem a comentários feitos em 2013, quando ela chamou os planos da França de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças por casais homossexuais de um “capricho” que vai “contra a natureza”.

Em entrevista à emissora Public Sénat nesta semana, a ministra foi questionada se ainda tinha a mesma opinião sobre o tema. “Obviamente mantenho meus comentários. Mas sempre disse que se a lei fosse votada, eu a respeitaria”, respondeu.

Cayeux afirmou ainda que foi injustamente retratada como preconceituosa e que tem “muitos amigos entre essas pessoas”, se referindo aos LGBTQs.

A entrevista irritou grupos LGBTQ, que pediram sua renúncia e apresentaram uma queixa legal contra a ministra por insulto público.

Mais tarde, Cayeux acabou se desculpando pelos comentários, dizendo que suas palavras foram “inapropriadas” e que “igualdade de direitos deve ser sempre uma prioridade nas nossas ações”.

O que diz a carta

A carta publicada no domingo foi assinada por parlamentares, prefeitos, um medalhista olímpico, um ex-primeiro-ministro, além de jornalistas, advogados e membros da sociedade civil.

O texto faz um apelo ao governo da França para que dê um melhor exemplo e se esforce mais para defender os valores da igualdade de direitos.

“Como podemos aceitar que um membro do governo chame cidadãos franceses de ‘essas pessoas’?”, diz a carta aberta. “Como podemos evitar que, na cabeça dela, eles não pertençam à mesma categoria de cidadãos?”.

O caso surge num momento em que o presidente Emmanuel Macron está politicamente enfraquecido após perder a maioria absoluta nas eleições parlamentares do mês passado.

O ministro dos Transportes, Clément Beaune, que é gay, chamou os comentários de Cayeux de “extremamente dolorosos”.

A primeira-ministra Élisabeth Borne disse na sexta-feira que, embora as falas da recém-nomeada ministra tenham sido “chocantes”, Cayeux pediu desculpas e, por isso, continuaria em seu cargo e “concentrada em sua missão” no governo. As informações são da emissora internacional de notícias da Alemanha Deutsche Welle e das agências de notícias Reuters e AP.

