Esporte Ministra de Esportes da França toma banho no rio Sena para demonstrar a qualidade da água às vésperas da Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ato acontece na tentativa de aliviar as preocupações sobre a qualidade da água antes do início dos Jogos Olímpicos. Foto: Ministério do Esporte da França Ato acontece na tentativa de aliviar as preocupações sobre a qualidade da água antes do início dos Jogos Olímpicos. (Foto: Foto: Ministério do Esporte da França) Foto: Ministério do Esporte da França

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra francesa dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, deu um mergulho no rio Sena neste sábado (13), numa tentativa de aliviar as preocupações sobre a qualidade da água antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris.

A ex-tenista Oudéa-Castéra mergulhou no famoso rio após um escorregão inicial e nadou alguns metros próximo à ponte Alexandre III, onde será realizada a maratona aquática. A parte de natação do triatlo também será disputada no Sena.

“Cumprimos nossa promessa”, disse a ministra, referindo-se ao compromisso de nadar no Sena antes do início dos Jogos, em 26 de julho. Ela estava acompanhada por Alexis Hanquinquant, porta-bandeira paralímpica da França.

Desde que a natação no Sena foi proibida em 1923 devido aos níveis de poluição, os políticos franceses prometeram tornar o rio novamente navegável. Jacques Chirac, ex-prefeito de Paris e mais tarde presidente, prometeu em 1988 que o rio estaria limpo o suficiente para nadar até o final de seu mandato, o que não foi cumprido.

O rio está localizado no norte de França e banha a capital, Paris. O curso de água desemboca no Oceano Atlântico. Tem uma extensão de 776 km, com sua nascente a 470 metros de altitude, na Meseta de Langres, em Côte-d’Or. A área da sua bacia hidrográfica é de cerca de 75 mil km².

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, também planeja nadar no Sena para provar sua limpeza. Em fevereiro, o presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu dar um mergulho também, mas não citou uma data.

Hanquinquant, paratriatleta, juntou-se a Oudéa-Castéra na natação de sábado, vivenciando em primeira mão as condições que enfrentará na competição do dia 1º de setembro. Se surgirem problemas de qualidade da água, os organizadores têm planos alternativos.

Os maus resultados da qualidade da água do Sena e também o elevado caudal do rio provocaram vários adiamentos dos ensaios da cerimônia de abertura dos Jogos. O evento está marcado para o dia 26 de julho com desfile ao longo do Sena. O ensaio geral está programado para ser feito na próxima terça-feira (16).

Depois de vários resultados negativos em uma sequência de uma primavera e verão chuvosos e pouco ensolarados na Cidade Luz, as autoridades locais anunciaram na sexta-feira (12) que os parâmetros da água estavam dentro dos limites autorizados para a realização competição dos Jogos Olímpicos.

As provas de triatlo acontecem nos dias 30 e 31 de julho, e as da maratona aquática nos dias 8 e 9 de agosto. A brasileira Ana Marcela Cunha é a atual campeã olímpica da maratona aquática e uma das favoritas ao ouro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/ministra-francesa-nada-no-rio-sena-antes-da-olimpiada-cumprimos-nossa-promessa/

Ministra de Esportes da França toma banho no rio Sena para demonstrar a qualidade da água às vésperas da Olimpíada de Paris

2024-07-13